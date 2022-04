I nuovi pneumatici 2022 di Continental realizzati grazie a bottiglie in PET riciclate

Come ogni anno, ad aprile si fa un gran parlare di pneumatici: è infatti il mese in cui si torna alle gomme estive e i produttori sponsorizzano i loro prodotti di punta. Fra questi nel 2022 troviamo anche diversi prodotti Continental, ora ricavati da bottiglie in PET riciclate.

Continental è il primo produttore di pneumatici ad avviare la produzione in serie di gomme con filato di poliestere ottenuto da bottiglie di plastica in PET riciclate. Una tecnologia chiamata ContiRe.Tex che si può già sfruttare su misure selezionate di pneumatici estivi PremiumContact 6 (a proposito: qual è il miglior pneumatico estivo del 2022? Grande sfida fra Continental PremiumContact 6, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 e Michelin Pilot Sport 6 e altri), EcoContact 6 e per lo pneumatico AllSeasonContact. Qui in basso trovate una panoramica dei modelli e delle dimensioni disponibili con questa tecnologia:

PremiumContact 6

225/45R17 91Y, 225/40R18 92Y, 235/45R18 98Y, 235/40R19 96Y, 245/40R19 98Y XL

6 205/55R16 91V, 195/65R15 91V, 205/60R16 96H XL, 185/65R15 88H, 235/55R18 100V

AllSeasonContact

205/55R16 91H, 225/45R17 94V, 205/60R16 96H, 215/65R16 102V, 235/55R19 105V

ContiRe.Tex utilizza filato di poliestere ricavato, senza alcun passaggio chimico intermedio, da vecchie bottiglie in PET. Grazie a uno speciale processo di riciclaggio, le bottiglie vengono smistate e pulite meccanicamente. Dopo la triturazione meccanica, il PET viene trasformato in poliestere granulato e infine in filato. Tutti gli pneumatici dotati della tecnologia ContiRe.Tex ora sul mercato sono prodotti nello stabilimento Continental di Lousado, in Portogallo. Gli pneumatici con tecnologia ContiRe.Tex riportano un logo speciale sul fianco (“Contains Recycled Material”).