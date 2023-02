Plymouth Voyager 3, l'auto che si spezzava in due: era sia citycar, sia minivan

Partiamo da un presupposto: l’auto perfetta non esiste. Per fare le cose per bene ci vorrebbe una vettura compatta per la città, un SUV per i viaggi, una sportiva per il weekend. Nel 1989 la Plymouth aveva intuito qualcosa e aveva proposto la Plymouth Voyager 3, una vettura formata da due parti...

Probabilmente nella vostra vita non avete visto nulla del genere, eppure la Plymouth Voyager 3 è esistita davvero - anche se stranamente non ha preso piede… Teoricamente si poteva annoverare fra i minivan, era però molto di più: la parte frontale poteva diventare - proprio come fosse un Transformers - una citycar carina e compatta, all’occorrenza però, quando c’era la necessità di viaggiare più a lungo con tutta la famiglia, poteva diventare un enorme e spazioso van.

Un progetto di design alquanto folle che risultava complesso anche dal punto di vista ingegneristico: ogni parte della vettura possedeva un motore quattro cilindri. Quando le due parti erano connesse, i due motori di bordo venivano coordinati elettronicamente per erogare potenza in maniera simmetrica. In totale la creazione poteva contare su 8 ruote, 4 per ogni modulo, le posteriori del primo modulo però erano a scomparsa, alla sua massima estensione la vettura poggiava soltanto su 6 gomme. Presentata nel 1990 al Chicago Auto Show, su YouTube esiste persino un video walkaround che vi riproponiamo in basso. Avreste mai guidato una vettura simile?



