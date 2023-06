La plancia del nuovo Peugeot 3008 in anteprima, con schermo curvo da 21 pollici

Peugeot è probabilmente il marchio Stellantis che più sta cercando di innovare e offrire ai propri utenti design e tecnologie all'avanguardia. Oggi ad esempio possiamo ammirare il nuovo Peugeot panoramic i-COCKPIT che sarà parte essenziale della 3008 di nuova generazione.

La Peugeot 3008 è senza alcun dubbio un best seller del Leone e il brand francese ha intenzione di trasformarlo in un SUV fastback completamente elettrico nel prossimo futuro. La vettura sarà svelata soltanto a settembre, già oggi però possiamo dare un'occhiata in anteprima a quella che sarà la plancia del SUV. Con il Peugeot panoramic i-COCKPIT avremo a disposizione un grande schermo curvo ad alta definizione da 21 pollici che fluttua su buona parte della plancia, un'idea che - diciamolo - potrebbe ricordare il BMW Live Cockpit Professionale delle nuove i4 e iX.

Sul lato sinistro dello schermo panoramico avremo ovviamente un quadro strumento che raggruppa, appena dietro lo sterzo, tutte le principali info di marcia, dalla velocità istantanea all'assistenza alla guida. Sul lato destro ci sarà invece la sezione touch-screen, con tutte le opzioni relative all'infotainment ma anche alla navigazione, con uno schermo centrale di supporto che sarà accessibile anche al passeggero con i-Toggles (cui Peugeot ci ha abituati in questi ultimi anni, con accesso rapido a 10 funzioni preferite), i controlli della climatizzazione, della connettività e molto altro.

Fra le novità segnaliamo anche lo spostamento del selettore di marcia direttamente sulla plancia, a destra del volante, con quest'ultimo che è stato ulteriormente migliorato con comandi tattili; questi rilevano automaticamente le dita del conducente, eseguono il comando però solo quando vengono premuti. Ora non resta che attendere l'arrivo ufficiale della nuova 3008 elettrica.