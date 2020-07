Ecco la plancia della Fiat Tipo Cross 2021 in nuove foto spia

Nel corso della sua storia Fiat ha lanciato vetture iconiche diventate famose in tutto il mondo, pensiamo alla 500, alla Panda o alla Uno per esempio, addirittura lanciata a fine anni '80 a Cape Canaveral. Anche la Fiat Tipo però fa parlare ancora oggi di se, soprattutto in vista del restyling 2021.

Fino a ieri siamo stati in grado di mostrarvi solo dei render e delle immagini spia "esterni", che ritraevano la nuova variante Fiat Tipo Cross in catena di assemblaggio. Oggi, grazie alle foto pubblicate da Motor.es, possiamo farvi vedere anche parte della nuova plancia. Si tratta di uno scatto rubato a qualche metro di distanza, dunque non abbiamo una visione a 360 gradi, un elemento però salta subito all'occhio: il nuovo tablet centrale per il controllo dell'infotainment.

Sappiamo che Fiat ha intenzione di lanciare un sistema del tutto rinnovato, inoltre è palese come la versione "paparazzata" abbia anche un quadro strumenti completamente digitale, grande almeno 10 pollici, forse 12. Per il resto sembra una plancia molto pulita senza grossi fronzoli, magari non rivoluzionaria ma adeguata al veicolo. Da Fiat vi aspettavate qualcosina di più? Una cura maggiore degli interni di un modello fra i più attesi dei prossimi mesi a venire?