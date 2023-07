Pizzicato dall'autovelox a 388 km/h: potrebbe farla franca grazie a un cavillo tecnico

A inizio giugno abbiamo pubblicato un articolo intitolato Quale velocità serve per battere un autovelox? Ebbene le informazioni al suo interno devono essere arrivate (si fa per dire!) anche al conducente di una Bugatti che si è fatto fotografare da un autovelox a 388 km/h.

Nel nostro articolo parlavamo di una velocità limite di 288 km/h, al di là della quale le fotocamere degli autovelox non sarebbero riuscite a immortalarvi. Teoricamente dunque il conducente belga pizzicato a 388 km/h (con il tachimetro che ne avrà segnati almeno 413 km/h, questo perché la velocità segnata non è mai quella reale) avrebbe potuto scamparla, invece no, la polizia è riuscita a ottenere un’immagine nitida dell’infrazione, tuttavia il colpevole potrebbe rimanere comunque impunito...

In Belgio sono previste punizioni esemplari per chi viola i limiti di velocità. Basta superare il limite previsto di 40 km/h per ricevere a casa una convocazione in tribunale. La multa può arrivare a 4.000 euro, mentre la patente può essere sospesa da 8 giorni a 5 anni, a discrezione del giudice. Perché dunque il suddetto automobilista, pizzicato in flagrante, potrebbe scamparla? Perché il dispositivo con cui è stato fotografato non sarebbe omologato per velocità al di sopra dei 300 km/h, dunque c’è il legittimo sospetto che possa esserci stato un errore...

Una tesi semplice da accettare con il 99% delle automobili in circolazione, peccato che la Bugatti Chiron protagonista della storia sia perfettamente in grado di toccare i 388 km/h; addirittura nella sua variante Super Sport 300+ Bugatti dichiara 490 km/h di velocità massima. Tutte cifre impressionanti che qualcuno però raggiunge davvero: è alquanto recente la storia di Radim Passer, capace di toccare i 414 km/h a bordo della sua Chiron sulle autostrade tedesche. La storia proveniente dal Belgio potrebbe dunque essere più che veritiera, è possibile però che il conducente la faccia franca...