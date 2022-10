Questa pittura bianca riflette il 97,9% della luce del sole: potrà essere usata nelle auto

Lo scorso luglio abbiamo visto la Porsche 911 colorata Musou Black, la seconda tonalità di nero più scura al mondo dopo il Vantablack. A breve invece ci sarà la possibilità di vedere il caso opposto, dato che dei ricercatori hanno sviluppato una vernice bianca in grado di riflettere il 97,9% della luce solare.

A guidare questa ricerca è stato il professore di ingegneria meccanica Xiulin Ruan, il quale ha lavorato su una precedente iterazione della medesima vernice riducendo sensibilmente il suo spessore. Nel 2021, infatti, il progetto vedeva l’applicazione di uno strato spesso 400 micron; oggi, come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia, lo spessore è stato diminuito a circa 150 micron per essere applicabile sulle automobili mantenendo comunque un’alta riflettanza.

Nello specifico, se il progetto originale risulta in grado di riflettere il 98,1% della luce solare, in questa nuova versione della vernice bianca si scende al 97,9% con uno spessore e un peso tuttavia molto inferiori, addirittura dell’80%. George Chiu, professore di ingegneria meccanica della Purdue, ha dichiarato: “Questo peso leggero apre le porte a tutti i tipi di applicazioni. Ora questa vernice ha il potenziale per raffreddare gli esterni di aeroplani, automobili o treni. Un aereo seduto sull'asfalto in una calda giornata estiva non dovrà far funzionare l'aria condizionata così duramente per raffreddare l'interno, risparmiando grandi quantità di energia”.

Ora il team di ricercatori sta cercando modi per commercializzare questa vernice, in quanto utile a raffreddare l’interno delle superfici verniciate con esso di oltre 4,5°C al di sotto della temperatura ambiente, aiutando peraltro a diminuire l’utilizzo di altri metodi di raffreddamento che contribuiscono al riscaldamento globale con i loro importanti consumi.

