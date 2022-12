Pitbull violento danneggia a morsi una Tesla Model 3: il video choc di TikTok

Spesso i pitbull sono additati come animali pericolosi, aggressivi di natura, molte volte però tutto dipende da come vengono allevati e cresciuti. Il pitbull protagonista del video TikTok di oggi fa purtroppo parte della schiera aggressiva - e lo si capisce dalla rabbia che ha sfogato su una Tesla Model 3.

Potremmo spiegarvi il filmato con centinaia di parole, vi consigliamo però di dare un'occhiata in prima persona perché la violenza "giocosa" di questo pitbull è davvero inspiegabile. Che poi il cane non sembra per nulla arrabbiato, è come se in realtà giocasse con la vettura... un gioco però particolarmente costoso, visti i danni causati. I denti aguzzi dell'animale hanno rovinato in maniera evidente due passaruota, inoltre - sempre per gioco sembrerebbe - ha divelto le guarnizioni della portiera del conducente.

A pubblicare l'assurdo filmato è stato l'utente di TikTok @toodiesangelxx, una ragazza californiana che si trovava all'interno del veicolo quando il cane si è scagliato contro di esso. Come potete facilmente immaginare, il video è diventato in poco tempo virale ed è finito anche sulle nostre pagine. Ovviamente non è mancata qualche polemica: come mai la donna non ha fatto nulla per fermare l'animale?

In realtà in un secondo video si nota l'arrivo della polizia, la ragazza ha dunque preferito chiamare le autorità che rischiare in prima persona di allontanare il cane. Nel frattempo il proprietario del pitbull si è offerto di pagare le cure mediche di Liv, la proprietaria della Model 3, e di ripagare i danni subiti dalla vettura - che comunque non sono di poco conto.



