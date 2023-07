I pit stop più lenti della storia della F1: una compilation di disastri

Quanto dura oggi un pit stop di Formula 1? Oramai le squadre sono talmente affinate e affiatate che è possibile stare poco sopra i 2 secondi. La Red Bull impiega solitamente circa 2,1 secondi, in Ferrari possono stare sui 2,3-2,4 secondi, tuttavia c’è sempre qualcosa che può andare storto...

Poiché oggi i pit stop di F1 sono velocissimi, basta fare una sosta di 4-4,5 secondi per essere aspramente criticati, la storia della massima serie però è costellata di errori e disastri in pit lane ben peggiori... Il canale YouTube ufficiale della Formula 1 ha raccolto alcuni dei pit stop più lenti di sempre e c’è davvero da divertirsi, non a caso il video ha raccolto in circa 2 mesi oltre 2,9 milioni di visualizzazioni.

Se consideriamo che anche i migliori possono sbagliare, non stupisce vedere una carrellata di errori e problemi avvenuti anche a Mercedes-AMG, Ferrari, Red Bull... Un pit stop disastroso è capitato proprio a Max Verstappen nel 2022 negli USA, con la ruota anteriore sinistra che proprio non voleva fissarsi: 11,10 secondi di stop. C’è in ogni caso molto di peggio: nel corso degli anni non sono mancate scene di panico, pneumatici mancanti, problemi di ogni tipo. Un pit stop di Esteban Tuero su Minardi è durato ben 40 secondi nel 1998 al GP d’Argentina.

Abbiamo nominato Ferrari ed eccoci dunque al 2001: in auto c’è Rubens Barrichello, in pista c’è pioggia battente e i meccanici hanno diversi problemi con le gomme da montare... succede così che la monoposto di colore rosso rimane ferma ai box per 72 secondi. E oggi basta superare i 4 secondi per portare a casa un risultato disastroso... Mandate in play il filmato e godetevi ogni secondo: pura storia della F1, magari la meno gloriosa ma pur sempre storia.