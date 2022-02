Pistoni delle sedie da ufficio come sospensioni dell'auto: tutto è possibile per Garage 54

Le sospensioni pneumatiche sono optional costosi, complessi e rari, perché non sono tanti i costruttori che le offrono sui propri veicoli. Ma per il team russo di Garage 54 non ci sono limiti alle modifiche di una vettura, specialmente quando si può utilizzare ciò che si ha a disposizione, e così hanno creato un sistema tutto loro.

Dimenticate elettrovalvole, camere d’aria, centralina elettronica e altro, Garage 54 punta al risultato utilizzando materiale comune, e in questo caso a regolare l’assetto del retrotreno della solita Lada 1500 ci pensano 4 pistoni prelevati da normalissime sedie da ufficio. Vlad e la sua crew hanno quindi collegato e saldato questi pezzi all’asse posteriore della vettura, che intanto, ad attrezzi fermi, ha sorretto senza problemi il peso dell’auto ferma in officina.

Ma gli esperimenti degli youtubers russi acquistano valore soltanto se riescono a funzionare in condizioni normali, e quindi la Lada “prototipo” ha percorso un giro attorno al capannone sfruttando entrambi gli assetti, prima con i pistoni totalmente estesi, e poi con i pistoni completamente scarichi, alternando le due modalità con una comoda leva, esattamente come fareste sulla vostra sedia.

Con l’assetto rialzato, l’auto si è comportata sorprendentemente bene, sebbene sia risultata poco confortevole. Lo smorzamento dei nuovi “ammortizzatori” è limitato e la conseguente estensione avviene in maniera sfrenata, il che restituisce una sensazione di rimbalzo fuori controllo. In ogni caso l’auto è riuscita ad affrontare il percorso senza particolari problemi, anche se un pistone ha dato forfait. Successivamente Vlad ha scaricato completamente i pistoni, e a quel punto l’auto è risultata assolutamente “terribile da guidare”, diventando incapace di copiare il terreno e scaricando tutte le forze sul corpo vettura e sul guidatore, anche a velocità ridotte.

Questo è soltanto l'ultimo degli strambi test ad opera di Garage 54, ma ci sono tanti altri esperimenti che meritano un po' di attenzione.