Le piste ciclabili ricoperte di pannelli solari: l'idea geniale che arriva dall'Olanda

Il mondo ha bisogno di più energia rinnovabile, il sole e il vento possono darci una grande mano nella decarbonizzazione del pianeta, bisogna però ingegnarsi per trovare luoghi sempre nuovi presso cui installare pale e pannelli senza deturpare i territori. Ora dall’Olanda arriva un’idea geniale: piste ciclabili fatte di pannelli solari.

A oggi sono stati realizzati soltanto due progetti pilota, due piste ciclabili a energia solare da 2.000 metri quadri di superficie totale. A realizzare le piste è stata la compagnia Wattway del Colas Group assieme alla BAM Royal Group, installandole nelle province di North Holland e North Brabant. L’idea sembra essere assolutamente vincente: da una parte i pannelli solari creano energia elettrica da immettere nella rete centrale, dall’altra invitano i cittadini a usare la bicicletta, dunque rimuovendo ulteriori emissioni dalla strada.

Dalla sua fondazione avvenuta nel 2015, Wattway ha realizzato oltre 40 siti “pilota” in diversi Paesi; oggi è considerata la prima compagnia di strade a energia solare del mondo. La sua tecnologia è ovviamente migliorata negli anni e oggi l’efficienza dei pannelli stradali è arrivata a 148 Wp/m2, un bel salto rispetto ai precedenti 119 Wp/m2. Le installazioni realizzate in Olanda producono 160 MWh all’anno, tutta energia che finisce nella rete di distribuzione centrale. Le attuali piste ciclabili solari verranno monitorate e curate per 5 anni, poi la società deciderà se sostituire i pannelli, magari con una tecnologia ancora più avanzata. A oggi questi pannelli “stradali” sono spessi solo pochi millimetri e per la loro installazione basta semplicemente incollarli alle piste ciclabili già esistenti (una formula più smart delle piste ricoperte di pensiline a pannelli solari).

Le celle solari sono ricoperte di un leggero strato di resine e polimeri, abbastanza trasparente da far trapelare la luce. Ovviamente la superficie non è liscia come i tradizionali pannelli da tetto, con le bici sarebbe un disastro: la superficie è trattata in modo da fornire la medesima aderenza delle piste tradizionali.

Francamente troviamo che sia un’idea davvero geniale: a livello di infrastruttura basterebbe ricoprire le piste ciclabili già esistenti per avere migliaia di MWh rinnovabili ogni anno. Solo nei Paesi Bassi esistono piste ciclabili per oltre 35.000 km, il vantaggio sarebbe enorme; in Italia solo adesso stiamo iniziando a pensare in maniera più strutturata a nuove piste ciclabili (una nuova ciclabile per collegare Venezia a Milano e Torino), raggiungere i migliori Paesi d’Europa però non sarà semplice su questo fronte.