Questa pista Hot Wheels è stata costruita attorno ad una casa sugli alberi: è incredibile

L’anno scorso eravamo rimasti colpiti dalla pista Hot Wheels creata dai Dude Perfect, il team di youtubers famosi per i loro trick shots estremi, ma la pista che vi mostriamo oggi è qualcosa di sensazionale, che entra di diritto all’apice della nostra classifica dedicata alle piste Hot Wheels più belle di sempre.

Questo tracciato è stato disegnato e costruito dai ragazzi del canale YouTube Backyard Racing, e si dipana attorno – e all’interno - una bellissima casa sugli alberi del Tennessee, che solitamente viene affittata su Airbnb. Il percorso è stato chiamato “Treehouse Mega Track”, ed è davvero mega se pensate che per completare un intero giro, la macchinina impiega 3 minuti.

La linea di partenza si trova sul ramo di un albero e ci offre una vista generale dell’intera location, e dopo un primo salto e curve veloci entra direttamente all’interno della casetta passando per una finestra, che ci rivela uno spazio incredibilmente caldo e accogliente, composto da un open space con salotto e cucina sui cui si affaccia una camera da letto. Non manca un bel caminetto a fare atmosfera assieme alle luci calde che illuminano il legno delle pareti.

Ma la corsa continua, e dopo essere usciti dalla finestra della cucina si prosegue per un giro turistico sulla terrazza, dove si affrontano delle curve a cavatappi che poi ci portano a conoscere il direttore di gara della pista, ossia un bel cagnolone che assiste allo spettacolo dalla comodità della sua cuccia. Si prosegue dunque su un ponte che collega l’abitazione principale alla dependance, per poi addentrarci nel bosco passando per un tratto di pista sospeso nell’aria e sorretto da stecchetti di ghiacciolo che creano uno scenografico effetto tunnel al passaggio della macchinina.

E nel momento in cui l’auto sembra ormai destinata a fermarsi, ecco che entra in scena una sorta di skilift magnetico che ci riporta ai piani alti per affrontare l’ultimo parte di tracciato, dove alcune insegne invitano a lasciare un “mi piace” prima che la piccola vettura termini la sua corsa saltando nel vuoto, tuffandosi in una piscina di gomma piuma.

In tutto questo ci siamo dimenticati di dirvi che lungo tutto il percorso ci sono i piccoli alieni di Toy Story nascosti qua e là, quindi preparatevi ad un'altra discesa e aguzzate la vista.

E quando avete finito il giro, prima di andar vorremmo mostrarvi un'altra opera che non potete assolutamente perdere: stiamo parlando della riproduzione in scala del Lingotto Fiat, con tanto di pista funzionante sul tetto.