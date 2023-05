La prima pista ciclabile coperta di pannelli solari d'Europa: si trova in Germania

I pannelli solari saranno uno strumento chiave per il nostro futuro e sia in Europa che negli USA si sta pensando a soluzioni inedite per la loro installazione. Abbiamo già visto come le barriere antirumore autostradali possano diventare fotovoltaiche, oggi vi presentiamo invece la prima pista ciclabile a energia solare.

Ci troviamo in Germania, uno dei Paesi che più sta spingendo la rivoluzione elettrica sul fronte della mobilità e non solo, dove a Friburgo - nel cuore della Foresta Nera - è sorto il progetto pilota di una pista ciclabile composta da pannelli solari. A realizzare la pista vicino al Freiburg Exhibition Center è stato il provider energetico Badenova, una "lingua" di pannelli solari per ora lunga solo 300 metri, si spera però che l'idea possa arrivare anche in altre zone della città e non solo.

Oltre a riparare i ciclisti da eventuali intemperie, i 900 pannelli solari traslucidi prodotti da Solarwatt andranno a creare 280 MWh di energia ogni anno che verranno messi a disposizione dei laboratori del Fraunhofer Institute - che potranno così lavorare a impatto zero. Si vince dunque su tutti i fronti: i ciclisti di Friburgo possono muoversi a zero emissioni anche sotto la pioggia, nel mentre la copertura fotovoltaica crea energia pulita. Certo 300 metri sono ancora pochi ma è un primo passo per un progetto molto più ampio che potrebbe coinvolgere diverse città d'Europa e degli Stati Uniti.