In pista a bordo di una Lancia Delta HF Integrale Evo II da 530 CV: buon divertimento

Chi segue le nostre pagine lo sa bene: esistono poche auto che amiamo più della mitica Lancia Delta HF Integrale, anche se fatta di LEGO. Ogni occasione è buona per poterne parlare e questa volta abbiamo persino qualcuno che ci porta a girare in pista con una Evo II da 530 CV.

Il video è stato postato su YouTube da MattyB727 ed è una vera goduria per gli occhi e per le orecchie. Oltre ad avere il design iconico che tutti conosciamo, la Delta HF Integrale Evo II del video ha anche un sound eccezionale, con scoppiettii ben assestati che faranno la felicità degli appassionati più incalliti. Il pilota alla guida inoltre ha non poche skill, dimostra grande padronanza del mezzo che ha fra le mani e un’alta capacità di sapersi divertire - fra drift e burnout.



Ovviamente non parliamo di una vettura stock, bensì di una unità preparata da GMC-Racing secondo le indicazioni della Autosport di Massimo Marignoni, che possiede la vettura. I giri che potete ammirare nel video sono avvenuti sull’Ala Karting Circuit, in provincia di Trento. Abbiamo però parlato troppo, mettete subito il video in play e divertitevi. Probabilmente una sola visione non vi basterà... fateci sapere come sempre nei commenti cosa pensate della Delta Integrale.