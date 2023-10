Pirelli, ufficiale in rinnovo con la Formula 1 'Almeno fino al 2027'

Con un comunicato ufficiale Pirelli ha rinnovato il suo impegno nella Formula 1 come Global Tyre Partner fino al 2027, con la possibilità di un'estensione aggiuntiva per un'ulteriore stagione. Questo accordo conferma la posizione di Pirelli come fornitore unico di pneumatici per i campionati Formula 2 e Formula 3 e Formula 1.

La partnership di Pirelli con la Formula 1 è in corso dal 2011 e, con questo rinnovo, l'azienda continuerà a svolgere un ruolo chiave nell'innovazione e nello sviluppo di nuove tecnologie e processi, utilizzando l'intelligenza artificiale e sperimentando soluzioni tecnologiche che potranno essere trasferite nella produzione di pneumatici per vetture stradali.

Inoltre, Pirelli sostiene gli obiettivi di sostenibilità ambientale della Formula 1, compreso l'impegno a diventare Net Zero Carbon entro il 2030. A partire dal 2024, tutti i pneumatici utilizzati nei campionati di Formula 1 saranno certificati dal FSC (Forest Stewardship Council), garantendo la tracciabilità delle materie prime provenienti dalle foreste e il rispetto dell'ambiente e delle comunità locali coinvolte nella loro produzione.

La stessa Pirelli aggiunge che con questo rinnovo si vuol rimarcare l'importanza di questa competizione come laboratorio di innovazione e sviluppo per l'azienda e il suo impegno a sostenere la sostenibilità ambientale nell'ambito del motorsport. Pirelli è anche recentemente intervenuta in prima persona per abbassare la potenza delle vetture di Formula 1.

"Da quando è tornata in questo sport nel 2011, Pirelli è stata un prezioso partner, supportando Formula 1 attraverso tutti i cambiamenti tecnologici e i diversi regolamenti tecnici introdotti, fornendo pneumatici che consentono di mettere in scena un fantastico spettacolo in pista per i nostri appassionati. L'impegno che l’azienda ha verso la qualità e l’innovazione, nonché la sua profonda conoscenza del nostro sport, saranno fondamentali per i prossimi anni, con l’arrivo dei nuovi regolamenti nel 2026. Il lavoro di Pirelli in materia di sostenibilità, comprovato dalla certificazione FSC, garantirà inoltre il prosieguo del lavoro congiunto verso l’obiettivo condiviso Net Zero 2030" ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1.