Pirelli presenta due nuove bici elettriche 2020, da acquistare o noleggiare

Pirelli è stata una delle prime aziende a sperimentare il potenziale delle biciclette elettriche, organizzando tour guidati in tutta Italia con prodotti first party. Oggi, nel pieno del Bonus Mobilità 2020, lancia sul mercato due nuove e-bike, la Nomades e la Montagel.

Al cuore del servizio di mobilità sostenibile chiamato CYCL-e around, le nuove bici propongono una componentistica di alto livello e una cura dei dettagli maniacale. Si potranno acquistare regolarmente ma anche noleggiare grazie a pacchetti dedicati - per tutte le info potete consultare il sito Pirelli dedicato.

Ma andiamo a scoprire le bici in dettaglio: la Nomades è una urban e-bike estremamente versatile e robusta, realizzata con un telaio in lega leggera Al6061. Può vantare freni a disco, 11 velocità, sella Royal RoyalGel e luci M99 Supernova - con un fanale LED di dimensioni "generose" che illumina in modo basso oppure abbagliante. Inoltre, la Nomades monta gomme Pirelli CYCL-e GT, adatte sia al ciclismo cittadino che per fondi più difficili.

Più "trendy" è poi la Montagel, una e-gravel dotata di telaio monoscocca in fibra di carbonio monodirezionale. In questo caso abbiamo freni a disco idraulici e un gruppo a 11v SRAM Rival. Le gomme sono Pirelli Cinturato Gravel con profilo M (mixed), ideali per qualsiasi tipo di fondo stradale. Entrambe le e-bike montano un motore Polini EP-3 da 250W del peso di 2,85 kg, discreto e compatto, da 250W di potenza e 5 livelli di assistenza - dunque le bici sono perfettamente omologate per circolare in strada in tutta Europa. Anche la batteria è Polini ed è da 13,8 Ah, in grado di offrire fino a 220 km di autonomia al Livello 1.



Non ci resta che dirvi i prezzi di acquisto, con il pre-ordine che si può già effettuare sul sito Stajvelo: la Pirelli Nomades costa 5.016 euro, la Pirelli Montagel costa 5.647 euro.