Piqué si presenta a bordo di una Twingo: la nuova risposta alla 'Ferrari Shakira'

Continua il botta e risposta a distanza fra Shakira e Piquè dopo la canzone della popstar colombiana contro il suo ex. Oggi è stato l'ex capitano del Barcellona a rubare la scena: in occasione della King League, torneo di Calcio a 7 organizzato dallo stesso, l'ex giocatore si è presentato con una vettura speciale.

Proprio così perchè a differenza delle solite macchinone utilizzate dai calciatori, Piqué ha ben pensato di presentarsi all'evento... in Twingo. Già, la famosa auto a cui Skahira avrebbe paragonato Clara Chia Marti, la 22enne presunta amante dell'ex calciatore, mentre la stessa colombiana si sarebbe definita una Ferrari.

Un gossip che sta facendo il giro del web appassionando milioni di persone in tutto il mondo, e proprio ieri era arrivata la simpatica risposta ufficiale da parte della Twingo via Twitter. L'ultima “punzecchiatura” è quindi arrivata da Pique che si è presentato all'evento a bordo di una Renault Twingo bianca, così come da video divenuto virale nel giro di breve tempo e che trovate anche su questa pagina.

Tra l'altro quella dell'ex giocatore è la seconda replica al brano di Shakira dopo che ieri aveva già mostrato al polso un Casio, altro oggetti che la cantante aveva utilizzato per denigrare la giovane compagna dell'ex blaugrana. A sorpresa, infatti, la nota marca di orologi con sede a Tokyo ha stretto un accordo con Pique proprio per la King League, e ieri il giocatore aveva mostrato orgoglioso il suo nuovo G-Shock. Nel contempo la stessa azienda di orologi nipponica aveva ironizzato che: “i nostri orologi durano per sempre”, facendo il verso alla relazione decennale fra i due ex innamorati.

Vedremo se questi colpi bassi proseguiranno ancora nei prossimi giorni, visto che nelle ultime ore hanno dato vita ad un vero e proprio tormentone, o se si chiuderà qui. Magari potrebbe unirsi alla querelle anche la Ferrari, azienda che in queste ore sta rubando la scena in Giappone grazie all'F40 preparata da Liberty Walk.