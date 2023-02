Piove sul bagnato per Subaru: richiamate oltre 1.000 Solterra, di nuovo

I grandi marchi giapponesi dell’automotive sono sicuramente indietro sull’elettrificazione totale delle loro vetture, inoltre per Toyota e Subaru il cammino si sta dimostrando ancora più in salita: sono appena state richiamate oltre 1.000 Solterra per un grave problema - di nuovo.

Mentre Tesla faceva segnare numeri da record e i marchi europei cercavano di colmare il gap sull’elettrificazione riconvertendo impianti e lanciando nuovi modelli, i marchi giapponesi si adagiavano sugli allori e facevano campagna per supportare il Full Hybrid. Questo ha causato non pochi ritardi e il primo veicolo Full Electric di Toyota e Subaru è arrivato sul mercato internazionale solo lo scorso anno. Parliamo di bZ4X e Solterra, sorelle-gemelle nel segno della modalità X-MODE per il fuoristrada (ne parliamo nell’articolo: portiamo il Subaru Solterra elettrico fuoristrada) ma anche della sfortuna. Lo scorso mese di giugno la Toyota bZ4X è stata richiamata per un problema alle ruote, che potevano staccarsi, ora lo stesso accade per la Subaru Solterra.

Il marchio nipponico ha richiamato ufficialmente 1.182 vetture americane. Il brand ha anche detto ai suoi utenti di non guidare le loro vetture finché il problema non verrà risolto. Fin qui potremmo anche stare nella sfera della pseudo-normalità, a tutti i produttori può capitare di affrontare un richiamo, per Subaru però si tratta del secondo recall per lo stesso medesimo problema. Questa volta sembra che la colpa sia di un’azienda di terze parti che non ha risolto correttamente il problema all’epoca del primo richiamo. Al momento sembra che questi problemi riguardino le vetture spedite negli Stati Uniti, non abbiamo notizia di un richiamo in Europa ma terremo d’occhio eventuali aggiornamenti.