Pininfarina svela il suo ultimo 'bolide': è lo ZX5 Zamboni, un pulisci ghiaccio

Chi non conosce la design house Pininfarina? Dai suoi studi sono usciti alcuni dei più iconici veicoli della storia dell’automotive, pensiamo all’Alfa Romeo Giulietta Spider o alla Ferrari Testarossa solo per ricordarne due. Ebbene l’ultimo “bolide” a firma Pininfarina si chiama ZX5 Zamboni: è un pulisci ghiaccio.

Niente Ferrari Enzo o Lancia 037 questa volta: lo studio Pininfarina è uscito dalla propria comfort zone andando a disegnare lo ZX5 Zamboni, un pulisci ghiaccio offerto sia a benzina che Full Electric (di recente lo studio Pininfarina si era occupato della Polestones 01). La variante a zero emissioni sarà proprio la prima a entrare in produzione, con una potenza nominale di 27 CV. Sul fronte del design non si discosta moltissimo dagli standard di settore, resta pur sempre una “scatola su ruote”, le luci aggiunte nella parte anteriore però donano un tocco di carattere in più.

Tecnologicamente parlando poi lo ZX5 promette di far risparmiare tempo e acqua agli operatori, inoltre è più sicuro rispetto ad altri modelli. Lo ZX5 è il primo prodotto Zamboni che viene realizzato in collaborazione con un’azienda di terze parti. Magari in Italia non trattiamo molto il ghiaccio sportivo, in Europa e negli USA però le macchine rasaghiaccio Zamboni sono una vera e propria autorità. Il nome si deve all’imprenditore Frank Zamboni che nel 1949 ha creato una versione alquanto performante del dispositivo. Macchine talmente iconiche da arrivare sin all’interno delle strisce dei Peanuts di Charles M. Schulz.