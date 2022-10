Pininfarina al Salone di Parigi 2022 con le nuove auto VinFast e NAMX

Oggi 17 ottobre apre i battenti il Salone Internazionale dell'Automobile di Parigi 2022, vetrina dove Pininfarina è presente con diverse vetture, collaborazioni con marchi internazionali che confermano il forte impegno del brand italiano nel design di automobili.

In particolare il marchio vietnamita presenterà la sua gamma di veicoli elettrici per l'Europa, compresi i due SUV VF 8 e VF 9 con interni ed esterni disegnati da Pininfarina (VinFast pronta a debuttare in Europa), mentre il marcio NAMX introdurrà HUV disegnato da Pininfarina, un SUV a idrogeno parzialmente alimentato da capsule rimovibili. “A Parigi avremo l'opportunità di dimostrare ancora una volta il nostro impegno per un mondo migliore attraverso prodotti sostenibili e socialmente responsabili realizzati per i nostri Clienti. La nostra mission è vestire di bellezza ogni nuova tecnologia e rendere l'esperienza della mobilità sempre più attenta ai bisogni umani”, ha detto Silvio Angori, AD di Pininfarina.

Guardando ai veicoli VinFast, Pininfarina ha utilizzato un linguaggio di design moderno per ottimizzare l'aerodinamica e ridurre i consumi. VF 8 e VF 9 possiedono così personalità uniche e distintive grazie alle loro linee affusolate proprie delle berline executive, nonostante l'altezza e la nitidezza dei profili. Gli interni invece sono il frutto della combinazione di un livello estetico di fascia alta e di "un lavoro di taglio e cucito meticoloso e sofisticato". L'idea alla base è stata quella di offrire un ambiente tecnologicamente avanzato e al tempo stesso rilassante.

Guardando invece ad HUV, il SUV a idrogeno di NAMX, Pininfarina ha utilizzato un approccio creativo completamente nuovo, c'è stata infatti una fusione futuristica di volumi decisi, un disegno di grande personalità e un tocco retrò attorno ai fari. È stato utilizzato un nuovo linguaggio di design per una nuova identità, al servizio di un veicolo inedito con una tecnologia mai vista sinora.