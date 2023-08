Pininfarina Pura: ali di gabbiano e 1.000 cavalli per l'hyper SUV elettrico

Pininfarina ha deciso di presentare al mondo la sua ultima creazione, il concept PURA Vision. In piena contraddizione con le parole di Jeremy Clarkson secondo cui le auto elettriche sono pericolose, questo SUV elettrico di lusso (e-LUV) mira invece a stabilire la direzione che molti modelli seguiranno in futuro.

Il PURA Vision Concept è stato progettato per rappresentare la visione di Pininfarina del futuro dei veicoli elettrici di lusso. Con uno stile unico e audace, questo SUV elettrico vuole essere un punto di riferimento per il design automobilistico, mostrando le potenzialità della tecnologia elettrica combinata con l'eleganza e il lusso caratteristici dei veicoli Pininfarina.

Questo concept si distingue per le sue linee decise, proporzioni generose superfici pulite che hanno sempre caratterizzato il marchio. Nonostante l'innovazione e la visione futuristica, lo studio è riuscito a preservare il DNA distintivo che ha contraddistinto i progetti di Pininfarina nel corso degli anni.

Una delle caratteristiche uniche del concept è la cabina in vetro, che richiama lo stile delle auto sportive. Questo elemento conferisce un tocco di sportività e futurismo al design, senza perdere di vista l'eleganza tipica delle creazioni di Pininfarina. Le porte con meccanismo a tripla apertura, simili a quelle a "ala di gabbiano", sono un'altra particolarità volta a rendere l'accesso alla vettura comodo e spettacolare.

Il design del cofano, molto basso, e i passaruota generosi sono ispirati all'iconica Cisitalia del 1947. Questa vettura è stata la prima ad essere inclusa nella collezione del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, sottolineando ancora una volta il notevole contributo di Pininfarina all'arte e al design automobilistico.

Il frontale del concept PURA Vision è caratterizzato da unaparticolare soluzione di illuminazione: i gruppi ottici sono quasi assenti, con fari quasi inesistenti basati sulla tecnologia di illuminazione in nanofibra ultrasottile LESS. Questa tecnologia crea una firma luminosa altamente individuale, con fibre che hanno uno spessore inferiore a 1 millimetro, consentendo ai designer di dare libero sfogo alla loro creatività e contribuendo a migliorare l'aerodinamica, grazie anche alla riduzione della sezione anteriore.

La carrozzeria è rifinita con smalto Bianco Sestriere Gloss, che crea un contrasto accattivante con gli elementi in fibra di carbonio, i vetri stretti e il tetto galleggiante nero lucido nella parte superiore. Un tocco unico è dato dalla fascia bianca presente sui pneumatici, che si contrappone agli enormi cerchi neri opachi, arricchendo ulteriormente l'estetica del veicolo.



Il tetto panoramico è composto da una sezione centrale dotata di un anello a LED che funge da percorso luminoso, partendo dal largo parabrezza anteriore e terminando al portellone. La sezione centrale sostiene i finestrini laterali curvi, che sono integrati nell'apertura delle porte. Queste ultime si aprono verso l'alto, in uno stile di apertura senza montante, creando una configurazione 2+2. Questo design delle porte si ispira alla berlina Florida di Lancia, caratterizzata da un design senza borchie.

Ciò che manca all'appello sono gli specchietti retrovisori. Al loro posto, sono state installate fotocamere posteriori. La parte posteriore della vettura presenta luci a LED orizzontali ultrasottili e una finitura in fibra di carbonio che si assottiglia mentre scende verso l'aletta parasole.

Molti dei materiali utilizzati provengono da processi di riciclo. L'approccio di PURA Vision è quello dell'"endorecycling" che si serve addirittura di rifiuti industriali generati nella propria produzione per applicazioni in altre aree.

Ad esempio, gli scarti di produzione dei cerchioni sono stati impiegati per creare protezioni su misura che impreziosiscono i battitacco dell'auto. Anche nel design degli interni, l'attenzione alla sostenibilità è evidente: la consolle centrale, la parte superiore degli schienali dei sedili e il rivestimento del padiglione sono realizzati combinando il 30% di lana nativa e il 70% di poliestere riciclato. Il motivo a spina di pesce melange conferisce una piacevole sensazione tattile e include loghi Pininfarina elettrosaldati sui poggiatesta dei sedili.

Il SUV sarà ufficialmente presentato al pubblico durante la Monterey Car Week, che si terrà dal 17 al 20 agosto. Nel frattempo puoi dare un'occhiata alle top 10 auto elettriche per autonomia.