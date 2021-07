Pininfarina progetta un super SUV elettrico: si chiamerà Hercules Alpha e avrà 1.000 CV

Pininfarina è una storica casa di design che nel corso degli anni ha tirato fuori alcune delle carrozzerie più belle della storia dell'auto. Adesso il brand è impegnato con gli ultimi ritocchi alla sua incredibile Battista, ma non manca di collaborare con altre compagnie per aiutarle a realizzare i propri prodotti.

Di recente infatti Pininfarina è stata contattata da una startup di Detroit, Hercules Electric Vehicle, per sviluppare il design dell'Hercules Alpha, e cioè di un pazzesco super SUV completamente elettrico, il quale ha l'obiettivo di impressionare il pubblico solto molti aspetti.

"Pininfarina rappresenta i migliori designer al mondo all'interno del settore di performance e lusso dell'automotive grazie a 90 anni di esperienza nella progettazione di veicoli unici per Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. Da parte nostra abbiamo voluto lavorare con il top per creare un prodotto veramente unico e differente: il nostro Alpha." Così il fondatore di Hercules, James Breyer, ha discusso dell'argomento all'interno di una dichiarazione rilasciata poche ore fa.



La startup fondata nel 2018 ha intenzione di cominciare a produrre l'Alpha a partire dal 2022, e l'obiettivo è quello di immettere in strada un mostriciattolo moderno sia dal punto di vista estetico che da quello tecnologico, e che non abbia niente da invidiare a mezzi come l'imminente Tesla Cybertruck o il GMC Hummer EV. Abbiamo tirato in ballo questi due modelli per una ragione ben precisa: l'Hercules Alpha sarà completamente elettrico e invierà all'asfalto una potenza di circa 1.000 cavalli.



"Pininfarina è sempre stata al vertice della mobilità elettrica. Apporteremo a questa nuova collaborazione con un partner nordamericano la nostra abilità nello sviluppare nuovi linguaggi di design tenendo a mente la nostra riconoscibilità agli occhi del pubblico e il nostro impegno condiviso per la sostenibilità ambientale."



Per il momento le uniche informazioni che abbiamo sul veicolo riguardano la sua architettura. L'Hercules Alpha si baserà sulla piattaforma del Nissan Titan, ma la sfrutterà per innestarvi powertrain e altri componenti sviluppati internamente.