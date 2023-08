Pininfarina presenterà un nuovo misterioso modello alla Monterey Car Week

Automobili Pininfarina, la casa produttrice dell'hypersuv Pura Vision del quale vi abbiamo parlato qualche tempo fa, ha dato un'anteprima di un nuovo modello denominato B95, il quale sarà presentato in anteprima mondiale durante la Monterey Car Week di quest'anno presso una residenza privata il 17 agosto.

Dall'unica immagine rilasciata dall'azienda, sembra che il nuovo modello possa essere una sorta di auto sportiva ribassata, caratterizzata da sottili luci diurne a LED, un logo illuminato e un paio di prese d'aria nella parte inferiore del paraurti anteriore.

Oltre alla nuova Pininfarina B95, la rinomata casa automobilistica con sede a Monaco di Baviera, presenterà anche l'hypercar a due porte in edizione limitata Battista Edizione Nino Farina. Questo evento promette di essere una tappa interessante per gli appassionati di automobili durante la Monterey Car Week.

Attualmente, i dettagli relativi al B95 sono molto limitati, con le uniche informazioni disponibili derivanti da alcune brevi frasi presenti nel comunicato stampa ufficiale. In queste frasi, il B95 viene descritto come un veicolo che incorpora elementi ispirati al concetto di design del Pura Vision, portando con sé una prospettiva completamente nuova per il marchio italiano. Viene anche definito come un esempio di "design raffinato e capolavoro tecnico" pensato per soddisfare i clienti più esigenti.

Al momento, le specifiche tecniche, le caratteristiche e altri dettagli sul B95 rimangono ancora nell'ombra. Tuttavia, il linguaggio utilizzato nel comunicato suggerisce che Pininfarina sta cercando di creare un'esperienza distintiva e di alta qualità con questo nuovo modello. rima che la B95 venga svelata, ti suggeriamo di dare un occhio anche alla bellissima Pininfarina Battista, i dettagli completi verranno probabilmente rivelati durante l'evento di presentazione alla Monterey Car Week.