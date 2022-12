Pininfarina ha firmato il nuovo Eysing PF40: design retro-futuristico e 80 km di autonomia

Pininfarina ha posto la sua firma su un nuovo veicolo elettrico, appena presentato in anteprima mondiale a Masters Expo 2022 da Eysing: parliamo del ciclomotore PF40, in mostra ad Amsterdam dall'8 al 12 dicembre 2022.

Eysing e Pininfarina hanno di recente firmato un accordo per la creazione di ciclomotori elettrici capaci di celebrare la tradizione dell'iconica Eysink, e allo stesso tempo strizzare l'occhio al futuro. Il nuovo PF40 design by Pininfarina andrà così ad affiancare il già esistente Eysing Pioneer, contraddistinguendosi per il suo tocco tutto italiano e un motore di produzione olandese.

Con la sua linea slanciata il PF40 omaggia a suo modo le motociclette degli anni '30, nel mentre offre diversi elementi innovativi che lo proiettano verso il futuro, motivo per cui possiamo definirlo un veicolo "retro-futuristico". Omaggiano il passato il tachimetro analogico e il faro vintage, ispirati in modo abbastanza diretto alla Eysink, il telaio e la struttura invece sono stati riprogettati da Pininfarina per migliorare l'esperienza di guida.

Il motore è stato spostato nella parte inferiore del ciclomotore, vicino alla sella invece è stato posizionato un serbatoio trasparente che serve da contenitore. Altri tratti distintivi del PF40 sono i cerchi a razze realizzati in alluminio lucidato e le sospensioni anteriori a forcella. La batteria del PF40 promette fino a 80 km di autonomia, saranno diversi inoltre i colori a disposizione, con le prime consegne che avverranno nel 2024. L'Eysing PF40 sarà in pre-vendita dall'8 dicembre a un prezzo di partenza di 13.780 euro.Nel 2022 sono stati diversi i veicoli firmati dal famoso studio di design italiano, uno dei più interessanti è sicuramente la Model B disegnata da Pininfarina.