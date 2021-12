La Pininfarina Battista da 1900 CV scalpita in pista con Nick Heidfeld

Le prime Automobili Pininfarina Battista arriveranno ai rispettivi proprietari ad inizio 2022. Il brand italo-tedesco sta sfruttando le ultime settimane dell'anno per gli ultimi ritocchi alla hypercar elettrica. Qui entra in gioco Nick Heidfeld, ex pilota di Formula 1 e collaudatore ufficiale della vettura.

Prima di finire con gli pneumatici sull'asfalto la Battista è stata plasmata basandosi su sterminati chilometri di simulazioni virtuali. Il processo ha aiutato a mettere a punto le cinque modalità di guida di cui l'hypercar è dotata: Pura, Calma, Energetica, Furiosa e Carattere.

“Dalla prima volta che ho sperimentato le prestazioni della Battista nel 2019, in un simulatore avanzato, fino ad oggi su strada e pista, ho sempre creduto che il team di Automobili Pininfarina abbia sviluppato con successo una gran turismo hyper unica, che è tremendamente divertente oltre che essere incredibilmente veloce”, ha dichiarato Nick Heidfeld.

L'ex pilota di Formula 1 e Formula E si è addentrato nelle emozioni che questa hypercar riesce a trasmettere: “L'effetto in accelerazione è allucinante: i guidatori non si annoieranno mai dell'esperienza, non importa quante volte l'hai già fatto. Questa stradale scatta più velocemente di una Formula 1 e, in modalità Furiosa, mi ha sempre lasciato stampato un enorme sorriso sul viso”.

Dietro alla Pininfarina Battista si cela la tecnologia progettata dalla Rimac. I quattro motori elettrici garantiscono circa 1.900 CV di potenza e 2.300 Nm di coppia massima. La personalizzazione sarà totale grazie al programma bespoke, come dimostra la Battista New York presentata lo scorso luglio.