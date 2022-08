Pimp My Ride ritorna a sorpresa il 19 agosto su YouTube: pronti all'effetto nostalgia?

Gli appassionati di automobili che hanno apprezzato la scena tuning nei primi anni Duemila, complice il successo di Fast & Furious, gioiranno per questa notizia: Pimp My Ride sta tornando! La serie firmata MTV andrà in onda sul canale YouTube di MTV UK dal 19 agosto 2022 con nuovi episodi realizzati in collaborazione con eBay.

Il più grande mercato online di ricambi e accessori per auto nel Regno Unito offrirà assieme a MTV sei nuove puntate ospitate dalla rapper Lady Leshurr, ricalcando così il programma originale statunitense guidato da Xzibit e andato in onda dal 2004 al 2007. Al posto di West Coast Customs e della successiva Galpin Auto Sports ci sarà Wrench Studios, un negozio di auto del Surrey, nel sud-est dell'Inghilterra. Ma in tutto ciò, sapevate che nel 2019 c'era un van di Pimp My Ride in vendita a 800 Dollari?

Pimp My Ride UK, come ripreso da Motor1, includerà ad esempio un Maggiolino Volkswagen del 1966 restaurato e una Mitsubishi GTO del 1992 ispirata a Fast & Furious. Le modifiche verranno implementate con lo stesso format che ha reso Pimp My Ride celebre in tutto il mondo. Ci sarà però un focus importante: il programma televisivo evidenzierà costi e vantaggi ambientali dell'acquisto di parti “green” dal Certified Recycled Hub di eBay, sezione del portale di e-commerce che offre componenti ufficiali dei vari produttori rimossi dai veicoli fuori uso.

Siete pronti ad assistere a questa ondata di nostalgia? Tenete quindi gli occhi puntati al canale YouTube di MTV UK per i nuovi episodi!

