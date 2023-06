I piloti sbattono le palpebre nello stesso identico punto del circuito, ecco perché

Secondo un interessante studio pubblicato di recente sulla rivista iScience, i piloti professionisti sbattono le palpebre degli occhi nel corso delle gare, pressochè nello stesso identico punto del circuito. Un risultato sorprendente che ha comunque una spiegazione.

Torniamo a parlare di occhi sulle nostre pagine, un argomento che avevamo già discusso in passato, come ad esempio il curioso caso di Xpeng che vede gli occhi a mandorla come sinonimo di sonnolenza o anche la Polestar 3 che traccia testa, occhi e palpebre durante la guida così come stanno facendo di recente numerose altre case automobilistiche.

Oggi parliamo in particolare delle palpebre dei piloti professionisti: quando le chiudono, se lanciati a 320 km/h, hanno percorso almeno 18 metri. Si tratta quindi di un comportamento inconscio che in qualche modo i piloti riescono a controllare visto che, se capitasse mentre affrontano una curva sarebbero guai.

Un adulto in media sbatte l'occhio 12 volte al minuto, di conseguenza un pilota di auto, se dovesse fare lo stesso, percorrerebbe fino a 238 metri senza vedere dove sta andando... in soli 60 secondi.

Secondo quanto svelato dall'Università dell'IOWA Health Care, il tasso di “ammiccamento” è solitamente legato a cosa sta facendo un individuo. Ryota Nishizono, degli NTT Communication Science Laboratories di Atsugi in Giappone, ha voluto comprendere come si comportassero i piloti, e dopo aver studiato i loro occhi per 304 giri sui circuiti di Fuji, Suzuka e Sugo, è arrivato alla conclusione che tutti e tre i piloti testati battessero le palpebre in dei punti simili del circuito, precisamente lungo i rettilinei, le parti più sicure di un tracciato.

Ne è emerso quindi che l'ammiccamento dell'occhio umano non sarebbe casuale ma riproducibile: di fatto i piloti tendono a mantenere l'occhio sempre ben aperto nelle curve, lungo i sorpassi o nei cambi di direzione, un comportamento quindi solitamente subconscio che diventa ben conscio.