I piloti Ferrari prediligono le Rosse... nere: da Leclerc a Massa, quanti precedenti

I piloti della scuderia Ferrari Formula 1 amano i bolidi stradali di Maranello, ma sulla colorazione qualcosa non quadra. Gli stessi, infatti, sembrano prediligere il colore nero e non il classico rosso che solitamente è sfoggiato da chi acquista la supercar modenese.

A sottolineare la preferenza dei piloti Ferrari verso la “Rossa black” è La Gazzetta dello Sport, che ha notato come spesso e volentieri gli uomini di Maranello abbiano sfoggiato negli anni appunto delle vetture di colore nero. L'ultimo esempio è quello di Carlos Sainz, che si è assicurato una Ferrari 812 Competizione di colore nero opaco tendente al grigio con una serie di dettagli esclusivi, un bolide davvero interessante.

Charles Leclerc lo si può invece avvistare in giro a Montecarlo con una 488 Pista nera con tanto di striscia bianca e rossa, colori che ricordano la bandiera del Principato di Monaco. Si tratta “dell'utilitaria” che il buon Charles Leclerc utilizza come auto di tutti i giorni, quindi per andare al ristorante, in palestra, uscire la sera con la compagna e gli amici, e persino recarsi al supermercato a fare la spesa. Il colore lo scelse nel 2021 avendo avuto all'epoca un casco con delle tonalità simili, con sfondo nero opaco: "E ancora oggi sono felice di avere scelto questo abbinamento perché mi piace molto", ha recentemente svelato lo stesso pilota della scuderia Ferrari F1.

Che dire poi di Fernando Alonso che ha sfoggiato di recente un'Aston Martin DBX ma che nel suo garage vanta anche un'esclusiva LaFerrari, hypercar di Maranello, ovviamente in colorazione nero opaco, con strisce rosse lungo le fiancate. Felipe Massa invece, in Ferrari dal 2010 al 2013 possiede una F40 ma anche una LaFerrari nera, e Sebastian Vettel, altro grande ex della Rossa, vantava fino a poco tempo fa una collezione di fuoriserie fra cui una 458 Speciale rigorosamente nera. Sarebbe curioso capire il perchè di questa scelta cromatica: forse sono/erano stufi di vedere il colore rosso ogni weekend? Chissà.