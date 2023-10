Quali sono i piloti di F1 più veloci sul circuito di Top Gear? In vetta nessun campione

Sono stati molti i piloti di Formula 1 che si sono sfidati sul circuito di Top Gear, il programma di auto più famoso di sempre. Solitamente abituati a folli velocità sulle monoposto da centinaia di cavalli, gli assi del volante hanno deciso per un giorno di calarsi nei panni di “automobilista medio”, presso l'aerodromo di Dunsfold.

Abbiamo così assistito a numeri “da paura”, soprattutto nell'ultima curva, la famosa Gambon, dedicata al compianto Michael morto pochi giorni fa. Ma chi c'è in testa alla classifica con il tempo migliore? Vi diciamo subito che il più veloce non è un campione del mondo.

Il record della pista appartiene infatti a Daniel Ricciardo, da qualche settimana nuovo pilota di Alpha Tauri, e al momento in stand by dopo l'infortunio. L'australiano è riuscito a fermare il cronometro sul tempo di un minuto, 42 secondi e 2 decimi, durante la puntata dell'8 febbraio del 2015.

In seconda posizione spazio a Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, che il 17 febbraio del 2013 registrò invece il tempo di 1:42,9, al suo secondo tentativo. Terza posizione per Mark Webber, 1:43,1 (anch'egli al suo secondo tentativo), mentre in quarta posizione troviamo Sebastian Vettel con 1:44 netti, segnato il 6 luglio del 2011. Il giro del quattro volte campione del mondo è alquanto caratteristico in quanto è stato il primo a superare il tempo di The Stig.

A seguire troviamo Rubens Barrichello, 1:44,3, soli tre decimi più veloce dello storico campione di Formula 1 Nigel Mansell, 1:44,6. Un decimo più lento è stato invece Jenson Button, mentre Kimi Raikkonen ha chiuso con 1:46,1 davanti a Damon Hill a quota 1:46,3.

L'auto utilizzata dai piloti di Formula 1 per registrare il record sul circuito di Top Gear è stata una Suzuki Liana, vecchia vettura giapponese di inizio anni 2000. Ultima curiosità, Ricciardo, che detiene il record sul giro, ha spiegato di aver optato per la traiettoria più stretta alla prima curva, sostenendo che così facendo sarebbe stato più veloce: alla fine ha avuto ragione.