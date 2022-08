I piloti F1 rischiano danni al cervello con le regole attuali? La denuncia di Toto Wolff

Le auto di Formula 1 2022 stanno regalando tantissime emozioni agli appassionati, tuttavia gli attuali regolamenti potrebbero causare seri danni al cervello dei piloti (il regolamento F1 del 2022). Ne è convinto Toto Wolff, il boss del Mercedes-AMG Petronas F1 Team, che continua la sua battaglia per modificare l'aerodinamica dei veicoli.

Lo scorso mese di giugno il campione Lewis Hamilton ha avuto problemi a uscire dalla sua monoposto, sembrava alquanto sofferente e ha richiesto l'aiuto dei suoi meccanici. Un'immagine che ha fatto il giro del mondo e ha dato possibilità a Toto Wolff di denunciare un fenomeno chiamato in inglese "porpoising", alquanto intraducibile in italiano ma comunque sinonimo di esposizione a forti sollecitazioni e vibrazioni.

Secondo diversi team di F1, Wolff starebbe esagerando, il boss di Mercedes-AMG Petronas F1 ha però citato uno studio secondo cui continue sollecitazioni del capo potrebbero causare seri danni al cervello dei piloti. Come mai si parla solo ora di questo potenziale problema? Perché sarebbe dato dall'aerodinamica imposta dai regolamenti 2022, motivo per cui negli anni passati il fenomeno non esisteva. "La FIA ha commissionato uno studio sul 'porpoising', con i medici che hanno riassunto come una frequenza di 1-2 Hz ripetuta per diversi minuti può effettivamente causare problemi al cervello. Noi in F1 abbiamo sollecitazioni di 6-7 Hz per svariate ore al giorno" ha detto Wolff.

Le parole del capo tecnico troverebbero riscontro anche sul Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, che collegherebbe le costanti vibrazioni ai danni al cervello. Dopo giugno si sarebbe parlato poco del fenomeno del "porpoising", questo però perché "a Silverstone, al Paul Ricard e in Austria ci sono comunque sollecitazioni, al di là delle vetture" ha detto Wolff, questo però non significa che il problema non esiste. Altri team come Red Bull e Ferrari hanno dichiarato di aver capito come trattare il problema e aggirarlo, Wolff e la FIA potrebbero in ogni caso apportare modifiche al regolamento il prossimo anno.