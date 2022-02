I piloti F1 Bottas e Zhou si sono messi alla guida della nuova Alfa Romeo Tonale

Piloti tutti nuovi per la stagione 2022 del team Alfa Romeo F1, e in attesa della presentazione ufficiale della squadra prevista per il prossimo 27 febbraio, la squadra di è radunata in un ritiro per-stagione per puntualizzare gli obiettivi della prossima stagione, e i piloti della squadra Formula 1 ne hanno approfittato per provare la Tonale.

Dopo il ritiro di Kimi e Giovinazzi, quest’anno alla guida della nuova monoposto C42 ci saranno Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, con il primo che approda in Alfa Romeo dopo gli ultimi anni passati in Mercedes, mentre il secondo è un volto nuovo del circus, approdato nella massima formula dopo aver vinto la stagione 2021 del campionato Formula 3 asiatico, e aver ottenuto il secondo posto in Formula 2 nello stesso anno.

La Tonale invece è stata presentata lo scorso 8 febbraio, e a livello mediatico ha gatto parlare di sé non solo per il look ben riuscito, ma anche perché rappresenta il primo modello elettrificato della casa del biscione, che infatti monta un motore da 1.3 litri sull’anteriore e un motore elettrico che muove invece le ruote posteriori, per una potenza totale di 275 CV, che permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e consumi risicati. Il motore elettrico prende energia da una batteria da 15,5 kWh (qui trovate il nostro glossario delle auto EV per imparare tutti i termini della mobilità elettrica) che le permettono di viaggiare in modalità elettrica fino a 80 km.

Al raduno della squadra era presente anche il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato e il Team Principal della squadra F1 Frederic Vasseur, mentre Bottas e Zhou si sono avvicendati alla guida della Tonale sulla strade della Val D’Aosta, e sebbene manchino le dichiarazioni dei piloti, dalle facce sorridenti che vediamo nel filmato girato per l’occasione, sembra che si siano divertiti a bordo del nuovo SUV compatto della casa.