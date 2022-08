Piloti aggressivi popolano il Nürburgring: video di fail e rischi di agosto 2022

Dopo avere avvistato la Mercedes-AMG One alla prova al Nürburgring, torniamo sull’iconico tracciato tedesco per vedere i piloti più aggressivi di agosto 2022 al Nürburgring Nordschleife: tra rischi di incidente e qualche sbandata di troppo, lo spettacolo è assicurato.

Le Touristenfahrten che hanno luogo sulla immensa pista accolgono ogni anno centinaia di migliaia di appassionati o per vedere altri piloti amatoriali e amanti delle auto e moto da corsa alla prova, o per guidare supercar a noleggio o veicoli particolarmente bizzarri come gli autobus. Insomma, c’è spazio per tutti, anche per i conducenti più spericolati.

L’ultimo video caricato da statesidesupercars su YouTube è il chiaro esempio della tipologia di autisti che popolano il Nordschleife in questa calda estate: già all’inizio troviamo qualche Mitsubishi e Ford che rischiano di finire sulla ghiaia alla Brunnchen 2, la curva preferita dagli spettatori. A circa 1 minuto e 30 secondi assistiamo alle prime due sbandate pericolose: nel primo caso è una Mazda MX5 a rischiare grosso, mentre nel secondo la Nissan esce di pista.

Nel corso del video troviamo poi varie supercar, una BMW un po’ troppo aggressiva che rischia di buttare a terra un motociclista, una Ford Mustang GT che sbaglia l’entrata all’Adenauer Forst e una BMW E91 che perde il controllo alla Brunnchen 2 e sfiora un brutto incidente. In poche parole, la varietà offerta in 12 minuti di video è sorprendente e, ovviamente, consigliamo caldamente la visione completa del filmato.

Se invece preferite sfide più pulite, eccovi la gara tra Lamborghini Huracan e KTM RC16 guidata da Dani Pedrosa.