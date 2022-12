Tutti i piloti più aggressivi al Nurburgring nel 2022 in una compilation: quanti scontri!

A quasi un anno dalla compilation delle prove di guida più aggressive del 2021 sul Nürburgring Nordschleife, torniamo sullo stesso tracciato tedesco per un nuovo video dedicato ai piloti più "cattivi" del 2022, tra gare ufficiali e giornate open track per tutti gli appassionati vogliosi di correre ad alte velocità.

Grazie ad Auto Addiction possiamo vedere, infatti, i momenti salienti dell’anno tra Touristenfahrten e competizioni di vario genere, dove gli scontri sono all’ordine del giorno. Per esempio, a 2 minuti e 18 secondi dall’inizio del video possiamo assistere a un incidente tra due BMW: il tentativo di sorpasso fallisce con la chiusura della traiettoria da parte del rivale, portando entrambe le vetture sul guard rail e costringendole al ritiro, il tutto mentre un copertone viaggia fino alla curva successiva. Per poco, poi, altri piloti non si scontravano con i resti dei due veicoli.

Non mancano poi classici momenti di auto fuori strada alla chicane più ostica del tracciato, che hanno costretto il personale a sventolare bandiera gialla per l’intero tratto dato lo stop nella zona verde. Lo spettacolo viene poi offerto da sfide tra piloti a bordo di auto ad alte prestazioni e motociclisti, come anche da trenini di vetture più disparate, da Mazda MX-5 a Mini Cooper, passando per le classiche Volkswagen Golf o iconiche Porsche e Honda. Naturalmente, non possono mancare coloro che si divertono in qualche derapata, come la BMW vista a circa 6 minuti e 10 secondi. In poche parole, resta una compilation tanto divertente quanto, a volte, spaventosa.

Restando sul Green Hell, proprio a metà novembre la Mercedes-AMG One ha battuto il record del Nurburgring.