Può un pilota professionista frenare meglio dell'ABS? Il test con la Miata

Il sistema antibloccaggio o ABS è una delle tecnologie più utili presenti sulle automobili, ma può essere “sostituita” dalle capacità dell’essere umano alla guida? Grazie al pilota professionista Scott Mansell, a capo del canale YouTube Driven Media, ora abbiamo una risposta definitiva.

Il pilota in questione ha cercato di scoprire, infatti, se un professionista può fermarsi più velocemente dell’ABS. La vettura utilizzata in questo test è una classica Mazda MX-5 Miata: sarà riuscito Mansell a battere il sistema automatizzato?

Il primo dei cinque tentativi effettuati dal pilota ha coperto una distanza di 45 metri dall’inizio della frenata, mentre la prestazione migliore è stata di 39 metri e la media di 42,66 metri. Solo al secondo round, per cercare di migliorare il risultato, è riuscito ad arrivare a 37,5 metri coperti con una frenata. Il sistema ABS, invece, ha permesso alla Mazda MX-5 di fermarsi a una media di 34,73 metri con una varianza inferiore a un metro e migliore risultato pari a 34,15 metri.

In altre parole, il verdetto è definitivo e impossibile da discutere: l’ABS è una feature essenziale per la sicurezza e non può essere sostituita nemmeno dalle capacità di un pilota professionista.

