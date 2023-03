Pilota eroe sull'Honda Acura TSX: perde una ruota ma sorpassa un avversario. Il video

Decisamente eroico un pilota di una Honda Acura TSX che è riuscito a terminare la propria gara su tre ruote, superando tra l'altro l'avversario con cui stava competendo per la posizione. L'episodio è avvenuto di preciso presso il Circuit of the Americas in Texas, Stati Uniti.

La Honda Acura TSX, nel corso delle battute finali dell'evento motoristico, ha perso la ruota posteriore sinistra, poco prima che il pilota a bordo imboccasse il rettilineo finale a grande velocità.

Nel video, che trovate anche qui sopra e che è diventato per ovvie ragioni virale in queste ore, si nota chiaramente la vettura da gara nipponica che giunge al traguardo su tre ruote e ancor prima la gomma che rotola via, per poi terminare la sua corsa impazzita contro le barriere di sicurezza.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito visto che la gomma rotolante a forte velocità non ha colpito alcuna persona, ma sicuramente il pilota a bordo dell'Acura, James Houghton, avrà vissuto degli attimi davvero concitati.

In ogni caso, lo stesso guidatore non ha battuto ciglio visto che ha continuato a pigiare il piede sull'acceleratore, proseguendo la sua gara senza alcuna esitazione: entrato nell'ultima curva ha terminato la sua corsa leggermente in vantaggio rispetto alla Nissan 350Z guidata da un altro concorrente che gli stava accanto.

James Houghton ha cercato di mantenere la propria posizione in classifica e dopo aver preso una traiettoria stretta e difensiva, è stato inizialmente superato dalla Nissan per poi riprendersi la posizione, finendo con qualche centimetro di vantaggio e concludendo la gara nella 13esima posizione assoluta su 31 auto schierate.

Decisamente un'impresa eroica tenendo conto del fatto che il pilota ha chiuso su tre ruote, con tanto di auto evidentemente imbarcata sulla sinistra a causa della rottura del mozzo.



