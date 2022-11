Questo pilota ha derapato a 231 km/h guidando con un piede: è un nuovo Guinness!

Mentre in Italia registriamo il Guinness World Record per il cambio ruota di un auto in movimento, in Polonia assistiamo a uno dei Guinness World Record più entusiasmanti per gli amanti delle auto da corsa: un pilota ha registrato la derapata più veloce del mondo sterzando con un piede.

Stiamo parlando di una leggenda del mondo drift: Bartosz Ostalowski. Il pilota ha perso le braccia nel 2006 a causa di un incidente in moto, ma ciò non lo ha fermato e, oggi, si dedica alle derapate. Pensate, peraltro, che gareggia nel Campionato Polacco di Drift da ormai anni con la sua fedelissima BMW M3 E92 modificata per la sua condizione. Con il suo V8 LS3 da 7,0 litri, 1.000 cavalli e 1.280 Nm di coppia, è un vero mostro.

Ebbene, con la sua creatura preferita Ostalowski ha stabilito il record il 30 settembre 2022, arrivando a 276,8 km/h prima di mantenere la velocità di 231,66 km/h per 50 metri in derapata, con angolo di deriva massimo di 60 gradi. Il video che trovate allegato alla notizia è la testimonianza della sua impresa, e vi consigliamo caldamente di vederlo per godere uno spettacolo più unico che raro.

Lo scorso settembre in Italia abbiamo anche registrato un altro record, con il raduno Miata più grande al mondo a Modena.