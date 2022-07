Un pilota può battere il Launch Control? Ecco l'esperimento a bordo di Ferrari 488 Pista

Come ogni esperimento che si rispetti, l’ultima prova di Driven Media nasce da una semplice domanda: gli umani possono battere le macchine in una partenza da fermo? Le odierne supercar - e non solo - dispongono di sistemi Launch Control che permettono a tutti di scattare alla perfezione, ma si può essere più veloci anche senza aiuto?

Si dà il caso che Driven Media sia capitata dall’ex pilota Scott Mansell che di partenze se ne intende, quindi chi meglio di lui può provare a battere la fredda ma precisa tecnologia. L’auto scelta per l’esperimento è la Ferrari 488 Pista (guardate questo esemplare speciale della Ferrari 488 Spider ispirato alla 250 GTO di Stirling Moss), che si può lanciare all’orizzonte utilizzando o meno il Launch Control.

Prima di tutto, Scott ci ricorda che l’esito di una prova di accelerazione è influenzato da una miriade di fattori (a tal proposito, ecco quanto incide la pressione delle gomme sulla trazione e sul cronometro in un’accelerazione), e infatti in questa circostanza l’auto non è riuscita ad eguagliare i dati dichiarati dalla casa, ma in questo caso poco importa, dato che si vuole scoprire se un pilota professionista senza aiuti in partenza può battere il tempo ottenuto con il Launch Control.

Solitamente questo sistema lavora in maniera tale da fornire la massima coppia alle ruote motrici e nel momento in cui si rilascia il freno e l’auto si mette in movimento, è la centralina che cerca di gestire al meglio la potenza erogata analizzando la quantità e la qualità di grip degli pneumatici attraverso i vari sensori presenti sulle ruote.

Nel caso specifico della 488 Pista con Launch Control, Scott ha ottenuto un tempo migliore sul quarto di miglio di 11,15 secondi, notando però una perdita di aderenza sul finire della prima marcia, prima di mettere la seconda. Dopodiché è passato alla modalità priva di aiuti, compreso il controllo di trazione, in questo modo soltanto il piede del pilota avrebbe gestito la corsa verso il traguardo dei 400 metri. Al secondo tentativo, Scott ha registrato un tempo di 10,99 secondi, dimostrando che l’uomo, con un po’ di esperienza, può ancora battere la macchina.