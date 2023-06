Pikes Peak Hill Climb, il segreto del suo successo? 'Unica gara al mondo senza regole'

E' scattato il conto alla rovescia per la Pikes Peak Hill Climb 2023. Domenica prossima, 25 giugno, si terrà una delle gare più affascinanti e suggestive del pianeta, ma soprattutto l'unica corsa al mondo in cui non esistono regole.

Tante le vetture che prenderanno parte alla Pikes Peak 2023, a cominciare dall'Alpine A110, arrivando fino al mostruoso Hoonipigasus di Lia Block in memoria del compianto padre Ken.

Come detto sopra, il segreto del suo successo e del suo fascino è che chiunque può arrivare con una macchina, posizionarsi al nastro di partenza e quindi gareggiare. Le “regole” della corsa sono solamente tre frasi, 64 semplici parole: "Il direttore della competizione determinerà l'idoneità di un veicolo per la Unlimited Devision".

Nella seconda frase si legge: "Questa divisione consentirà a qualsiasi veicolo da corsa invitato da PPIHC e in grado di competere per la vittoria assoluta, di prendere parte a questa divisione illimitata".

Infine: "Tutti i veicoli devono essere pronti per la gara e soddisfare i requisiti di sicurezza come delineato nei regolamenti tecnici e nelle regole speciali e devono rispettare le regole generali della competizione".

Di fatto l'auto viene controllata a vista e se sembra tutto ok si può gareggiare senza problemi. Qualche restrizione in più è presente per la divisione Open Wheel e per quella Open, ma nulla di eclatante in confronto ad esempio alle 288 pagine del manuale FIA per la Formula 1.

"È la gara più strana del mondo", commenta il pilota veterano Robb Holland, che poi aggiunge "Tutto ciò che ti aspetti da una gara non è qui. Regole? Quali regole?".

La Pikes Peak Hill Climb misura in totale 12,4 miglia, per 156 curve, visibili praticamente da qualsiasi punto. Non importante come sarà il clima: se piove, c'è il sole o una bufera di neve, si correrà comunque.

Nel corso degli anni numerose vetture ufficiali hanno cercato di battere il record della pista, memorabile i casi di Peugeot e Audi negli anni '80, ma anche la mitica Escudo di Suzuki, divenuta famosissima grazie ai videogiochi Gran Turismo, senza dimenticarsi di Sebastien Loeb nel 2013 con Peugeot.

Ma il cuore pulsante dell'evento sono le vetture “home made”, variopinte, assurde, rumorose, auto frutto della passione di piloti, ingegneri e appassionati che non vedono l'ora di mettersi i guanti, il casco e salire su, fino a quasi toccare le stelle.