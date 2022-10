La Pikes Peak diventa come il Nurburgring: le case potranno svilupparci le vetture

Sempre più case volano oltreoceano per raggiungere l’asfalto della Pikes Peak per tentare l’assalto al record della famosa e complessa hill climb americana, e infatti le cose stanno cambiando: la Pikes Peak diventerà un mini Nurburgring dove i marchi potranno testare le loro vetture, ma i giri veloci non verranno considerati come record.

Negli ultimi tempi infatti abbiamo visto Lamborghini prendersi il record della Pikes Peak tra i SUV con la nuova Urus, mentre pochi giorni fa il team che ha corso l’ultima edizione della PPIHC (Pikes Peak International Hill Climb) con la Porsche 911 Turbo S stradale è tornato e ha registrato il record che non era riuscito a siglare durante l’evento 2022 a causa del maltempo.

In entrambi i casi appena citati si è parlato di record ufficiale, strappati rispettivamente a Bentley Bentayga e Bentley Continental GT, ma queste ultime avevano segnato il record durante i giorni di gara, in condizioni e in un contesto ben diverso dai test privati. Per questo motivo il primato nelle competizioni e i record esterni al periodo di gara avranno due classifiche differenti.

Durante l’evento infatti i team hanno soltanto 4 giorni per provare il tracciato ma attenzione, ogni giorno viene provato un solo tratto dell’intero percorso, dunque la hill climb nella sua interezza si svolge soltanto nel giorno di gara, con condizioni che possono essere molto diverse tra un tratto e l’altro a causa del notevole dislivello di quota tra partenza e arrivo.

Dunque è evidente che, a differenza dei test privati, durante la gara entrano in gioco tanti altri fattori, dalla giusta strategia nel mettere a punto l’auto a seconda delle condizioni, al coraggio del pilota che non ha avuto modo di provare più volte il percorso per tentare un time attack perfetto, e per questo le classifiche resteranno separate, per non togliere il merito a coloro che competono per ottenere la gloria nella PPIHC.