Pikes Peak 2023: segui in diretta la cronoscalata più famosa al mondo

La Pikes Peak International Hill Climb è una delle cronoscalate più iconiche al mondo. Tra le sue 156 curve hanno danzato automobili diventate di culto, come la Suzuki V6 Escudo, tra le protagoniste della saga videoludica Gran Turismo. L’edizione 2023 è alle porte, scoprite con noi cosa ci riserverà e come seguirla.

Ogni anno le case automobilistiche sfruttano la Pikes Peak come espediente pubblicitario, presentando versioni potentissime dei modelli in gamma o veicoli appositamente progettati per l’evento. L’edizione 2023 è una delle più interessanti degli ultimi anni, con Acura, Alpine, Ford e Radford, solo per citarne alcune, che si sfideranno sui quasi 20 chilometri di asfalto.

Il marchio francese, parte del Gruppo Renault, schiererà una Alpine A110 da 500 CV pensata esclusivamente per la gara americana. Ford ha sorpreso tutti con il suo SuperVan 4.2 elettrico da oltre 1.400 CV, probabilmente il furgoncino più veloce sulla faccia della terra. Acura porterà in Colorado diverse vetture, tra cui spiccano la Integra Type S curata da HART e HPD e una NSX Type S dotata di un pacchetto aerodinamico da urlo. Alla Pikes Peak ci sarà anche la famiglia Block: Lucy, vedova di Ken Block, prenderà parte alla competizione con la Sierra Echo EV, mentre Lia, figlia di Ken, si esibirà fuori concorso con la stravagante Hoonipigasus Porsche 911.

L’edizione 2023 della Pikes Peak International Hill Climb partirà alle ore 15:00 di domenica 25 giugno. L’evento sarà trasmesso in streaming gratuitamente su YouTube sul canale del partner Mobil 1, il video è disponibile in calce alla notizia. (immagine copertina: Ford)