Pierre Gasly in Alpine nel 2023? Potrebbe lasciare AlphaTauri per sostituire Alonso

Recentemente il Team Principal di Alpine Otmar Szafnauer si è detto certo della permanenza di Oscar Piastri nella scuderia ma, a quanto pare, ci sono importanti novità: Alpine potrebbe avere raggiunto un accordo con AlphaTauri per avere Pierre Gasly accanto ad Esteban Ocon durante la stagione 2023 di Formula 1.

Un recente report pubblicato da The Race avanza la seguente teoria: alla luce della diatriba tra Alpine e Oscar Piastri, il team di Enstone avrebbe optato per il pagamento di una quota di rilascio a Red Bull per il contratto con AlphaTauri con l’intento di avere il pilota francese a fianco del connazionale Ocon in seguito al passaggio di Alonso in Aston Martin.

Per tale ragione, ora si ritiene che Alpine non abbia effettivamente in programma lanciare Piastri come secondo pilota; ergo, qualsiasi decisione della Contract Recognitions Board potrebbe avere esclusivamente un significato finanziario. Quali sono gli scenari previsti? In caso di decisione a favore di McLaren, il campione F2 del 2021 dovrebbe arrivare a fianco di Lando Norris per la stagione 2023; in caso di decisione a favore di Alpine, a Woking dovranno preparare la quota da pagare per la compensazione.

In occasione della preparazione al weekend olandese, Pierre Gasly ha semplicemente ribadito che ha un contratto con AlphaTauri e non è cambiato nulla. Pertanto, meglio considerare i suddetti rumor con le pinze in attesa di dettagli ufficiali.