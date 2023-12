Piero Longhi: '380mila km in Tesla senza tagliandi ne manutenzione'. I suoi fan ironizzano

Piero Longhi è una vera e propria leggenda del rally italiano e forse anche per questo il suo post sulle auto elettriche ha scatenato un acceso dibattito fra i suoi fan. Il pilota di Borgomanero ha elogiato la sua Tesla, ricevendo però diversi pareri contrari.

“Sinceramente non sono sicuro che sarà il futuro – premette il pilota campione italiano rally nel 2000 e nel 2005 - e non voglio entrare in merito alle discussioni su le vetture elettriche, comunque, raggiunti ora km 380.000 (in 6 anni), no tagliandi, no manutezione, no bolli, cambiato da poco le pastiglie freni anteriori (non ancora finite)”.

Quindi Piero Longhi chiosa il suo post così: "Forse sarò stato fortunato, ma io, in questo caso da egoista, della mia Tesla sono proprio contento”. Il rallysta ha esordito nel 1986 alla guida di una Opel Kadett 1.8, e nel corso della sua carriera ha vinto quattro volte il Rally di San Marino con la Toyota Corolla e la Subaru Impreza, quest'ultima fra le 10 auto più iconiche della storia del rally.

“Visto tutte le polemiche che leggo spesso sulle vetture elettriche ho volutamente fatto questo post per vedere le vostre reazioni”, ha aggiunto Piero Longhi, ed in effetti le reazioni ci sono state, per lo più contrarie al pensiero del pilota.

C'è infatti chi scrive, ironico: “Piero hai guidato e vinto con il Deltone, la Celica ST185, la Escort Cosworth..... E sei riuscito a fare 380000 km con una cavolo di Tesla senza darle fuoco????? Incredibile! Comunque sempre Grandissimo!”, alludendo al falso mito secondo cui le auto elettriche prenderebbero più fuoco delle altre auto, fake news più volte smentita nei fatti.

Un altro utente, invece, mette in dubbio la bassissima manutenzione: “Mi piacerebbe sapere come, in 380k km non hai cambiato ammortizzatori o pasticche/dischi nè qualche cuscinetto o roba simile. O guidi solo su autostrade piatte e senza salite o ometti qualcosa! Specialmente vedendo le strade in Italia pessime, impossibile non cambiare qualcosa nel reparto ruote, anche stando il più attenti possibile”.

C'è chi parla addirittura di pubblicità ingannevole e chi si dice convinto che prima o poi Longhi dovrà cambiare la batteria, spendendo più di quanto risparmiato.

Qualcuno fortunatamente ha apprezzato il suo post, ma anche da questo piccolo spaccato social si evince come sia ancora troppa la disinformazione in Italia nei confronti delle elettriche, cosa che ci sta relegando all'ultimo posto in Europa in quanto a vendita di auto a batteria: più post come quello pubblicato da Piero Longhi potrebbero aiutare in tal senso, contrastando le numerose fake news che dilagano sul mondo degli EV.