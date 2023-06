Piero Ferrari mostra la sua splendida Purosangue: quel verde non è affatto casuale

Dopo John Elkann, che viaggia in una Ferrari Purosangue con i cerchi oro, anche Piero Ferrari, il figlio del grande Drake Enzo, ha deciso di assicurarsi lo splendido SUV del Cavallino Rampante.

Il colore scelto non è però usuale ne tanto meno casuale, ovvero, il Verde Dora. Come spiegato sul nuovo numero di Ferrari Magazine, Piero ha deciso di omaggiare il papà nel tinteggiare di quel colore il SUV con l'iconico V12 modenese, ed il motivo è semplice.

Quello splendido verde che alla Purosangue calza a pennello (come del resto ogni colore), è lo stesso che venne utilizzato sulla mitica 400 Superamerica, vettura sublime che il Ferrari “originale” si gustò fra il 1961 e il 1962. Era un'esemplare unico della coupé di Maranello, visto che aveva alcune modifiche rispetto alla versione di serie, a cominciare da un gruppo cambio-differenziale potenziato e da uno schema delle sospensioni differente.

Per rendere la Ferrari Purosangue, i cui ordini sono stati bloccati vista la lunga lista d'attesa, ancora più esclusiva, Piero Ferrari ha dotato la stessa di numerosi dettagli come il tetto in carbonio invece che il classico tetto panoramico, quindi i cerchi con trattamento diamantato in tinta opaca Winter Grey e molto altro ancora.

Personalizzazioni presenti anche all'interno della Purosangue, e anche in questo il caso il richiamo alla 400 Superamerica di papà è evidente, a cominciare dalla pelle marrone Jade e dai bordi in rame, il tutto in perfetta simbiosi con il carbonio.

E' invece ovviamente rimasto uguale il motore, anche perchè il SUV del cavallino rampante è al momento l'auto più potente nella sua categoria, con ben 725 cavalli e 716 Nm di coppia massima. I 100 chilometri all'ora vengono raggiunti da fermo in soli 3,3 secondi, mentre i 200 in 10,6 secondi per una velocità massima di 310 km/h.

Numeri davvero da brividi che inseriscono di diritto la Purosangue nella categoria delle supercar. Del resto il SUV della Rossa è dotato di un cambio DCT a 8 rapporti di derivazione Formula 1, con rapporti molto corti così come già visto sulla 296 GTB e la SF90 Stradale.