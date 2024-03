Piero Ferrari, il figlio di Enzo vittima di deep fake a scopo di truffa

La figura di Piero Ferrari è stata utilizzata per creare falsi colloqui diffusi poi su varie piattaforme social, create ovviamente con l'intelligenza artificiale. Tutto al fine di promuovere investimenti ad alto rischio. Sono stati ricreati la voce e i movimenti labiali, simulando un colloquio con noti imprenditori, politici e personaggi pubblici.

In particolare, si è assistito a un video manipolato che sembrava presentare Piero Ferrari in una conversazione con Fabio Fazio, durante la quale si promuoveva un investimento con l'illusione di un guadagno decuplicato, accompagnato dall'assicurazione di un rimborso totale in caso di insuccesso.

Il coinvolgimento di Piero Ferrari in questo raggiro è stato prontamente denunciato dallo stesso, che ha immediatamente attivato il proprio ufficio legale per richiedere la rimozione dei video falsificati. Ferrari ha confermato che Piero Ferrari non utilizza social network, il che ha contribuito alla scoperta di questa frode. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che altri personaggi pubblici hanno subito lo stesso tipo di manipolazione dei video, inclusi presentatori televisivi e altre personalità di spicco.

Questa truffa si basa sull'utilizzo di deepfake, una tecnica che sfrutta l'intelligenza artificiale per manipolare immagini e video, combinando e sovrapponendo materiale esistente con contenuti alterati. Il risultato è un video apparentemente autentico ma ingannevole, che può essere utilizzato per scopi fraudolenti, come indirizzare le vittime a pagine web dannose contenenti link pericolosi. Per difendersi da questa minaccia, è importante essere vigili e osservare attentamente i dettagli dei video sospetti: segnali come l'assenza di battiti delle palpebre o discrepanze tra voce e movimenti labiali possono essere d'aiuto a capire di essere di fronte a un deepfake.

Per farvi capire quanto possa essere "brava" l'intelligenza artificiale a ingannare le persone vi riportiamo un caso di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa: un account verificato ha diffuso immagini artificialmente generate di Taylor Swift su X. Questo ha generato un dibattito sul controllo dei contenuti sui social media, poiché le immagini hanno ottenuto milioni di visualizzazioni e sono rimaste online per diverse ore nonostante le segnalazioni.

Piero Ferrari ha anche recentemente condiviso il suo pensiero sul trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari. Ha rivelato che Hamilton è un cliente abituale del marchio e che il pilota britannico ha sempre avuto un debole per le supercar della casa di Maranello.