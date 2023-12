Piero Ferrari 3° più ricco d'Italia, John Elkann 'stracciato': ecco quanto vale

Giovanni Ferrero, proprietario dell'omonima multinazionale che produce fra le altre la Nutella, si è confermato l'imprenditore più ricco d'Italia con un patrimonio di ben 39,1 miliardi di dollari, una spanna sopra tutti. Si difende benissimo però Piero Ferrari, il figlio del Drake, che si piazza sul podio, in terza posizione.

L'erede Ferrari può vantare infatti un patrimonio netto di ben 7,6 miliardi di dollari, dietro solamente al sopracitato Ferrero e a Giorgio Armani, il secondo più ricco dello stivale con ben 12,9 miliardi di dollari.

Piero Ferrari, che di recente ha mostrato la sua Purosangue con un verde dedicato al papà, guarda dall'alto il gruppo di imprenditori del panorama automotive, praticamente senza rivali. Il suo patrimonio è aumentato di oltre 3 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi grazie ad una super crescita del titolo della Rossa (di cui possiede circa il 10%), precisamente +61%.

A seguito di un 2022 di Ferrari da record, è stato riconosciuto ai dipendenti un bonus da 13.500 euro, e siamo certi che il prossimo febbraio l'evento si ripeterà visti i numeri sin qui tenuti da Maranello.

Scorrendo la classifica c'è un altro uomo di spicco di casa Ferrari nella classifica Forbes, leggasi il presidente John Elkann, che vanta un patrimonio di “soli” 1,7 miliardi di dollari, gli stessi dell'ex patron Inter, Massimo Moratti.

Sicuramente vi starete chiedendo come mai Piero Ferrari, senza dubbio meno “mediatico” rispetto a John Elkann, e soprattutto meno “impegnato” rispetto all'erede della famiglia Agnelli, (viste le moltissime aziende di cui fa parte quest'ultimo), ha una fortuna quasi 4 volte maggiore del collega di Maranello.

A dare la risposta ricercata è Mario Gerevini, penna del Corriere della Sera, che sottolinea “la combinazione di due fattori. Il primo è l’esistenza in casa Elkann di una public family company che è il perno di una catena societaria dove il potere si moltiplica via via che i capitali propri si diluiscono. Il secondo fattore è rappresentato dai risultati economici della Ferrari con le azioni che hanno fatto boom in Borsa mentre le monoposto facevano flop in corsa”.