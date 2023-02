Il Piemonte blocca i diesel Euro 5: emergenza a Torino e in altri 56 comuni

Torino è una delle città più inquinate d’Italia, purtroppo i dati parlano chiaro e gli alti livelli di PM10 presenti nell’aria a inizio febbraio 2023 hanno costretto le istituzioni a far scattare nuove limitazioni: saranno giorni duri per i diesel Euro 5.

Nel capoluogo piemontese i livelli di PM10, ovvero le polveri sottili dannose per l’organismo umano, hanno superato i livelli di guardia per tre giorni consecutivi. Una situazione che fa scattare in automatico blocchi e divieti alla circolazione: a Torino le auto diesel fino all’Euro 5 non potranno circolare dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni 14 e 15 febbraio. Anche i veicoli commerciali Euro 3 ed Euro 4 dovranno fermarsi negli stessi giorni e orari. Un blocco che neppure i veicoli dotati di dispositivo Move In riusciranno a evitare: dovranno fermarsi anche loro (ricordiamo che il sistema Move In è in funzione anche a Milano).

I suddetti divieti alla circolazione non saranno validi solo a Torino, anche in 32 comuni dell'agglomerato torinese (Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano) e in altri 24 centri abitati (Alessandria, Asti, Biella, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Cameri, Carmagnola, Casale Monferrato, Chivasso, Ciriè, Cuneo, Fossano, Galliate, Novara, Novi Ligure, Poirino, Rivarolo Canavese, Saluzzo, San Maurizio Canavese, Savigliano, Tortona, Trecate e Vercelli).

Visti i livelli di inquinamento delle nostre principali città, acquista sempre più senso e valore il progetto della pista ciclabile da 700 km che collega Torino a Milano e Venezia. Ricordiamo poi che secondo una ricerca del 2021 arriverà un momento in cui le bici elettriche venderanno più delle auto.