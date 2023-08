Il Piemonte blocca le auto diesel Euro 5: i 76 comuni in cui ci sarà lo stop

Spesso è Milano la città emblema dei blocchi auto, delle zone a traffico limitato e dei divieti in genere, anche altre regioni però hanno dichiarato guerra ai motori inquinanti. Dal 15 settembre tocca ad alcune zone del Piemonte dire addio ai diesel Euro 5.

Il Piemonte è una regione che ha sicuramente diversi problemi legati allo smog, con Torino in particolare che spesso risulta fra le città più inquinate d’Italia. Per migliorare la situazione la giunta regionale ha approvato lo stop ai motori diesel Euro 5 a partire dal prossimo autunno. Il ban scatta già dal 15 settembre 2023 in ben 76 comuni della regione, Torino compresa, è quanto si apprende dal DGR 26-3694 del 6/8/2021. Ecco di seguito la lista di tutti i comuni coinvolti; dopo la lista trovate altre informazioni sul blocco.

Torino Alpignano (TO) Avigliana (TO) Baldissero Torinese (TO) Beinasco (TO) Borgaro Torinese (TO) Cambiano (TO) Candiolo (TO) Carignano (TO) Carmagnola (TO) Caselle Torinese (TO) Chieri (TO) Chivasso (TO) Ciriè (TO) Collegno (TO) Druento (TO) Giaveno (TO) Grugliasco (TO) Ivrea (TO) La Loggia (TO) Leinì (TO) Mappano (TO) Moncalieri (TO) Nichelino (TO) Orbassano (TO) Pecetto Torinese (TO) Pianezza (TO) Pinerolo (TO) Pino Torinese (TO) Piobesi Torinese (TO) Piossasco (TO) Poirino (TO) Rivalta di Torino (TO) Rivarolo Canavese (TO) Rivoli (TO) San Maurizio Canavese (TO) San Mauro Torinese (TO) Santena (TO) Settimo Torinese (TO) Trofarello (TO) Venaria Reale (TO) Vinovo (TO) Volpiano (TO)

Alessandria Acqui Terme (AL) Casale Monferrato (AL) Novi Ligure (AL) Ovada (AL) Tortona (AL) Valenza (AL)

Asti Canelli (AT) Nizza Monferrato (AT)

Biella Cossato (BI) Valdilana (BI)

Cuneo Alba (CN) Borgo San Dalmazzo (CN) Bra (CN) Busca (CN) Fossano (CN) Mondovì (CN) Savigliano (CN) Saluzzo (CN)

Novara Arona (NO) Borgomanero (NO) Cameri (NO) Galliate (NO) Oleggio (NO) Trecate (NO)

Verbania Omegna (VCO)

Vercelli Borgosesia (VC)

Fino a oggi i divieti sono stati abbastanza blandi, con il ban previsto tutti i giorni, 24 ore su 24, solo per motori diesel e benzina fino a Euro 2, GPL e metano fino a Euro 1. Dalle 8:00 alle 19:00 era invece interdetta la circolazione dei veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4, ai quai ora si aggiungono anche gli Euro 5 di categoria M1, M2 e M3 per il trasporto di persone, di categoria N1, N2 e N3 per il trasporti merci. Stretta anche su ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1 per il trasporto di persone e merci, con categorie interessate L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7: questi veicoli non potranno più circolare, tutto il giorno, tutti i giorni. Come succede già a Milano, i possessori di veicoli colpiti da limitazioni potranno affidarsi, temporaneamente, al sistema Move-In che monitora e conta gli ingressi nelle zone interdette (cos’è Move-In, il servizio attivo a Milano). Il servizio è attivo dallo scorso mese di luglio ed è valido anche per i diesel Euro 5.