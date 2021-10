Piech Automotive GT, la prima auto EV della startup svizzera che sembra un'Aston Martin

Piech Automotive è una starup svizzera che nell’ormai lontano 2019 presento una concept elettrica che si chiamava Mark Zero EV, un prototipo di vettura gran turismo che oggi diventa realtà nel modello denominato GT, un nome semplice e pulito come il suo design, che ricorda alcuni modelli Aston Martin carrozzati Zagato.

La Piech GT è infatti una coupé a due posti dalle dimensioni paragonabili a quelle di una Porsche 911 (per farvi un'idea, guardate la Porsche 911 GT3 in pista con l'Alfa Romeo GTAm), un paragone non casuale, dal momento che il bisnonno di Toni Piech, il capo dell’azienda omonima, era proprio Ferdinand Porsche.

Il design della Piech GT è caratterizzato da un cofano molto lungo rispetto al resto della vettura, con un abitacolo arretrato e una curva del tetto che va a scendere verso il posteriore, proprio come nelle migliori auto disegnate da Zagato – guardate ad esempio la Aston Martin DB4 GT che vale più di 11 milioni di euro. Il look è sportivo ma al contempo delicato e classico, al contrario della meccanica, che è proiettata verso il futuro sempre più elettrico.

L’auto monta tre motori elettrici, uno all’anteriore e i restanti al posteriore, per un totale di 600 CV per uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, grazie anche ad una massa totale piuttosto contenuta rispetto ad altre vetture EV, che ferma l’ago della bilancia attorno ai 1800 kg.

Secondo l’azienda, l’elemento che aiuta maggiormente a contenere i pesi sono le batterie prodotte dalla compagnia cinese Desten, che a detta della startup svizzera sono molto leggere, operano a temperature inferiori e permettono una ricarica molto più rapida rispetto al normale. La GT infatti dovrebbe caricarsi da 0 a 80% di carica in appena 8 minuti, e a carica completa dovrebbe garantire un’autonomia fino a 500 km.

Il pianale su cui nasce questa vettura è molto versatile e in futuro Piesch potrebbe utilizzarlo per costruire anche una berlina e un SUV, mentre rimanendo in tema di GT, non è scontato che la versione elettrica possa essere affiancata da una versione a idrogeno.

La Piech GT dovrebbe fare il suo debutto nel 2024, con un ritmo di circa 1200 vetture all’anno, destinate al mercato europeo, americano e cinese, ma ancora non è stata rilasciata alcuna informazione riguardante il prezzo di questa supercar.