Il pickup più veloce al mondo è un Chevy con due propulsori jet: arriva a 563 km/h!

A quanto pare i propulsori jet sono la soluzione preferita dei meccanici e appassionati di automobili per potenziare a dismisura i propri mezzi: dopo il go-kart più veloce al mondo di Rocketman, torniamo negli Stati Uniti per ammirare Hot Streak II, il pickup più veloce al mondo con una velocità massima di 563 km/h!

Come mostrato su YouTube da Barcroft Cars per la serie Ridiculous Rides, si tratta di un pickup costruito nei primi anni Novanta da Les Shockley e ora di proprietà di Hayden Proffitt II. Chiamato originariamente Super Shockwave, voleva essere una replica in fibra di vetro di un classico camion Chevy del 1957, alimentato però da una coppia di motori a reazione Westinghouse J34.

Il nonno di Hayden Proffitt II, dunque, ha acquistato il primo dragster a reazione di Shockley e dopo anni lo ha ceduto al nipote, ex meccanico di caccia F-15 e bombardieri B-2 per l’aeronautica americana. Proffitt, poi, lo ha ribattezzato Hot Streak II.

Grazie ai due propulsori jet dalla potenza totale di 25.000 cavalli, nonostante il peso pari a quasi 2000 chilogrammi ha tutto il necessario per raggiungere le 350 miglia orarie, ovvero circa 563 km/h. Questa velocità, spiega Proffitt, si raggiunge in pochi secondo e richiede il rilascio di più paracadute per rallentare più rapidamente il veicolo. Purtroppo nel video allegato alla notizia non lo vedrete all’opera per molto tempo, ma potrete ammirarlo nella sua bizzarra bellezza.

