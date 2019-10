Un pickup tenta di affumicare una Tesla Model 3: il risultato è esilarante

Sapete cos'è il Coal Roll? Se seguite le nostre pagine certamente si, è un fenomeno che riguarda i grossi pickup con motore diesel modificato, in grado di sprigionare del fumo nero apportando un afflusso di carburante superiore al dovuto. Con questo stratagemma sono state molte le Tesla "appestate" per protesta, questa volta però è andata male...

Protagonista del video di oggi è un pickup RAM (i proprietari sono acerrimi nemici delle Tesla, a quanto pare...), che vedendo una Model 3 nel traffico ha tentato di sorpassarla e ricoprirla di fumo nero - una pratica tanto inutile quanto ridicola, già utilizzata in passato contro le elettriche di Elon Musk.

Questa volta però è andata male, con il pickup che non è riuscito a stare al passo della Tesla ed è rimasto indietro, rinunciando così al tentativo di Coal Roll. Il momento è stato ovviamente ripreso dalle telecamere della Model 3, con il proprietario della berlina elettrica che ha anche montato un divertente video per prendersi beffa del pickup - oscurando però volti e targhe, solo per ridere sul web.

Purtroppo la guerra fra Pickup e vetture Tesla va avanti da svariati mesi, il tutto è iniziato con la costruzione da parte di Elon Musk e soci di colonnine riservate per la ricarica, accusate di togliere spazio prezioso al parcheggio dei pickup. Come se negli USA poi mancasse, lo spazio...