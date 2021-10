Pickup si ribalta violentemente nei pressi di un incrocio: una manovra assurda

Una telecamera montata sul retrotreno di un veicolo ha ripreso una dinamica a dir poco assurda sulle strade degli Stati Uniti, dove un pickup ha combinato un bel guaio nei pressi di un incrocio piuttosto trafficato.

Da parte nostra consigliamo sempre di rispettare il codice stradale e di adottare il buon senso prima di affrontare qualsivoglia manovra, ma a quanto pare il conducente del veicolo visibile nel post Reddit in fondo alla pagina non ha ben chiaro che in alcune situazioni le cose possono mettersi molto male.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata alla clip, le riprese partono immortalando una circostanza ordinaria, in cui le autovetture stanno rallentando mentre si avvicinano ad un incrocio. All'improvviso però un pickup bianco fa la sua comparsa nell'inquadratura ad una velocità che probabilmente non gli consentiva di rallentare in tempo per evitare eventuali tamponamenti.

Il conducente del mezzo ha quindi deciso prima di inchiodare e poi di svoltare bruscamente verso destra, ma la mossa non si è rivelata per nulla corretta. Il pickup ha infatti perso il controllo, urtato violentemente un'altra auto occultata alla vista e alla fine si è ribaltato per percorrere qualche altro metro strusciando il tettuccio sull'asfalto. L'uomo a bordo del SUV Buick (il futuro del brand è elettrico: ecco la presentazione della Buick Electra Concept) in primo piano si è spostato quel tanto che bastava per non essere colpito sul paraurti.



E' difficile ritenere che il pickup abbia sbandato soltanto per via di una violenta frenata, e in effetti è molto più plausibile l'ipotesi di un sovrasterzo repentino dovuto ad una rotazione troppo brusca del volante. Purtroppo al momento non abbiamo alcuna informazione che possa andare a contestualizzare l'accaduto, e non siamo in grado di sapere se le persone presenti all'interno dell'abitacolo abbiano riportato gravi ferite o soltanto delle piccole contusioni.



Nel caso in cui dovessero arrivare novità nel merito non mancheremo di aggiornarvi, ma a proposito di incidenti vogliamo concludere mostrandovi un altro caso fuori dal comune: una Lamborghini è finita nel lago perché il proprietario ha schiacciato il pedale dell'acceleratore invece di utilizzare quello del freno.